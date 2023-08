Ganna, applausi d’argento 

Dodici secondi hanno diviso Filippo Ganna dal terzo titolo mondiale nella prova a cronometro Élite ai Mondiali di ciclismo. Sulle strade di Glasgow, l'azzurro che aveva indossato la maglia iridata nel 2020 e 2021, si è dovuto arrendere con un distacco minimo, dopo 47,8 chilometri durissimi, al belga Remco Evenepoel. Una gara intensa, che si è decisa nella fase centrale, dove l’iridato 2022 della prova in linea ha accumulato 16” di vantaggio sull’azzurro, partito più forte. Ganna è stato protagonista di una prestazione spettacolare, per superare la quale serviva un fenomeno. Terzo il 19enne gallese Joshua Tarling (della Ineos Grenadiers come Ganna), uno su cui scommettere per il futuro, mentre i grandi protagoosyi della prova in linea hanno evidentemente pagato lo sforzo: il belga Van Aert 5° a 1’37”, lo sloveno Pogacar 21° a 3’05”, lo svizzero Kung 12° a 2’17”.

Contento

Per Ganna si tratta della quarta medaglia in carriera in una prova contro il tempo ai Mondiali. Terzo nel 2019, campione iridato nel 2020 e nel 2021 e adesso l'argento che mancava al suo palmarès. «Sono in Scozia da due settimane e tra pista e strada ho vinto tre medaglie, non posso che essere content», ha ammesso il campione di Verbania dopo la gara. «Non ho nulla da recriminare, ma solo fare i complimenti a Remco che oggi è andato più forte». Nessuna delusione, dunque, per l'azzurro: «L'oro è meglio dell'argento, ma devo dire che la prestazione c'è stata. Altri che puntavano al podio sono finiti dietro», ha proseguito l'azzurro. «Mettere insieme pista e strada è difficile, ci sono molte differenze e sono felice per quanto fatto. È parte del mio lavoro e penso solo a farlo al meglio. Il fatto che molte persone siano contente per le mie vittorie mi dà stimoli per fare meglio, ora testa alla Vuelta».

Il campione

Per il belga due primati: il più giovane a vincere una crono mondiale (23 anni e 199 giorni) e il primo belga a riuscirci. «Sono orgoglioso per questo e per esserci riuscito su un circuito così duro. Sono contentissimo, mi sono gestito alla grande. Dopo i primi 20 minuti mi sentivo ancora fresco e sapevo che avrei potuto ottenere la vittoria, anche se l'ultimo strappo è stato veramente difficile». Evenepoel (terzo nel 2021 e nel 2022, secondo nel 2019) ha ottenuto il primo titolo iridato a cronometro, diventando il secondo nella storia (dopo Abraham Olano) ad abbinarlo a quello in linea, vinto a Wollongong nel 2022.

