«Gang della coca, i boss meritano 18 anni» 

Condanne pesantissime, sino a oltre diciotto anni di carcere, sono state chieste nei confronti dei presunti capibanda nel corso del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato dopo l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia denominata “Primavera fredda” che ha sgominato due organizzazioni che, per gli inquirenti, sarebbero state capaci in due anni di importare nell’isola duecento chili di cocaina per un giro d’affari superiore ai 25 milioni di euro.

Le bande

A sollecitare una raffica di condanne al giudice Luca Melis è stato il pubblico ministero Gaetano Porcu, titolare dell’indagine coordinata dalla Squadra Mobile che poco più di un anno fa fece scattare un blitz con arresti in tutta l’Isola. Secondo l’ipotesi della Dda un gruppo nuorese, con base a Silanus e Macomer, avrebbe fatto arrivare ingenti carichi di cocaina in Sardegna tramite i canali gestiti dalla ‘Ndrangheta. La presunta banda cagliaritana, invece, si sarebbe rifornita per poi distribuire la droga in molteplici piazze. Un giro di affari da milioni di euro che poi sarebbe stato reinvestito in appartamenti.

Il blitz

Sulle due bande, nel febbraio del 2021, avrebbero messo gli occhi, con intercettazioni telefoniche e telecamere nascoste nelle campagne del Nuorese, gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari. L’inchiesta era nata da una rapina, commessa a Capoterra il 10 febbraio 2021: un blitz armato per portare via un chilo e mezzo di cocaina. Con l’operazione “Primavera Fredda” erano poi scattate a maggio dello scorso anno 27 ordinanze di custodia cautelare: 23 in carcere e 4 ai domiciliari. Chiuse le indagini è scattata la richiesta di rinvio a giudizio e il processo in abbreviato.

La requisitoria

Per la presunta banda operante nel Cagliaritano il pm Porcu ha chiesto le condanne a 18 anni e 8 mesi per Matteo Congiu (43 anni di Capoterra), 16 anni e 8 mesi per Michele Caddeo (37, Cagliari) e 7 anni e 8 mesi per Giovanni Portas (44 anni, di Quartu). Sul versante nuorese sono state sollecitati 16 anni per il presunto capobanda Bastiano Sanna (35, Silanus) e 18 anni e 8 mesi per Cristian Pireddu (36, Orani). La pubblica accusa ha poi chiesto 9 anni e 4 per Francesco Carboni (40, Elmas), Gianpino Casula (54, Capoterra), Antonio Giovanni Cossu (40, Nuoro), 10 anni per Michele Dalpadulo (50, Selargius), 6 anni per Valerio Demontis (29, Macomer), 5 anni e 4 mesi per Giovanni Gaias (40, Burgos), 5 anni per Antonio e Simone Morittu (30 e 34, Silanus), e altrettanti per Costantino Mura (38, Silanus). Otto anni di carcere sono stati sollecitati, invece per Giancarlo Pillai (60, Dolianova), 6 anni e 8 mesi per Gionmaria Pirisi (43, Torralba), 10 anni a Danilo Simone Sitzia (31, Selargius), 6 anni a Salvatore Soro (44, Macomer), così come a Giannicola Enna (53, Sassari), 8 anni a Matteo Marini (33, Capoterra), 5 anni e 4 mesi a Riccardo Maria Russo (40, Cagliari), 4 anni per Antonio Aramu (49, Cagliari), 5 anni ad Andrea Petrucci (44, Capoterra), così come a Daniele Uras (52, Sassari), 6 anni a Virgilio Vannini (42, Anela) e 4 anni Federico Zuddas (31, Elmas).

Le difese

Molti altri indagati hanno già definito da tempo la propria posizione con un patteggiamento. Il 13, il 20 e il 24 settembre parleranno i difensori Riccardo Floris, Fernando Vignes, Marco Fausto Piras, Marco Lisu, Ivano Iai, Giuseppe Talanas, Fabio Varone, Margherita Baragliu, Rinaldo Lai, Herika Dessì, Luca Pennisi, Federica Sanna, Luigi Esposito, Beatrice Goddi e vari altri.

