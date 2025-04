gande balzo dell’ilva, affossata la paganese  

Ilvamaddalena 2

Paganese 0

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Ribeiro, Bonu, Di Pietro, Bello (29’ st Glino); Attili, Izzillo, Dominguez (45’ st Martinoli); Alvarez (24’ st Lobrano), Okitokandjo (31’ st Aloia), Di Marco (10’ st Dessena). In panchina Vlasceanu, Russo, Poli, Touray. Allenatore Acciaro.

Paganese (3-5-2) : Spurio; Galizia, Esposito (26’ st Zugaro), Dicorato (34’ st Boccia); Malvestuto (40’st Pellino), Mancino, Del Gesso (26’st Bucolo), F. De Feo (34’ st Ferreira), Fierro; G. De Feo, D’Angelo. In panchina Grimaldi, Ianniello, De Angelis, Petrosino. Allenatore Licursi (Esposito squalificato).

Arbitro : Santinelli di Bergamo.

Reti : nel primo tempo 21’ Izzillo (r); nel secondo tempo 18’ Okitokandjo.

Note : ammoniti Izzillo, Bonu, Galizia, Bucolo.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena torna alla vittoria nel momento più importante, batte la Paganese con un gol per tempo e grazie agli altri risultati torna in zona salvezza diretta.

La gara è contratta, gli ospiti che non regalano nulla e provano ad agganciare il treno playoff. L’incontro si sblocca al 21’ con Izzillo abile a trasformare un rigore procurato da Alvarez (fallo di mano di un avversario in area). Gli isolani spingono e vanno vicini al raddoppio con Dominguez, ma la sua botta di sinistro termina alta. Nella ripresa i campani spingono maggiormente tentando il tutto per tutto ma la difesa locale è attentissima ed è pronta a respingere ogni assalto. Nel momento di maggiore difficoltà arriva la rete del 2-0 con Okitokandjo, abile a sfruttare un’indecisione della difesa ospite e a presentarsi a tu per tu con Spurio saltandolo e insaccando. Il gol fa esplodere uno Zichina stracolmo. Adesso serve una vittoria in trasferta col Trastevere per avere la salvezza diretta.

