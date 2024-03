gand-Wevelgem, colpo di pedersen 

Stavolta Van der Poel si deve inchinare. Il campione del mondo cede a Mads Pedersen (uno che l’iride l’ha già vestita) nella volata a due che decide l’86ª Gand-Wevelgem: il danese della Lidl Trek lancia lo sprint e resiste al ritorno dell’olandese dell’Alpecin Deceunink, dopo 253,1 km volati alla media di 45.196 km/h. Il gruppo, che nel finale recupera quasi 1’. giunge a 16”, ed è regolato dal belga Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) davanti al vincitore della Milano-Sanremo, Japer Philipsen (Alpecin) e all’italiano Jonathan Milan (Lidl), con Matteo Trentin (Tudor) buon decimo.

Cannibale catalano

Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha invece stravinto la Volta a Catalunya, imponendosi (in volata!) anche nella settima tappa, a Barcellona: quattro successi parziali (più un secondo posto), la classifica generale, a punti e della montagna. Lo sloveno è un cannibale e in nove giorni di gara ha già sei successi nel 2024. Ottavo in classifica (e nella tappa) Antonio Tiberi, decimo Lorenzo Fortunato. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA