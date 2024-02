Ganau pensa a Palazzo Ducale, Moro tra i papabili 

L'ombra delle amministrative si addensa sulle regionali appena concluse. Incassata, salvo sorprese, la vittoria del Campo largo già corre l'orologio verso le comunali in programma a giugno per la seconda città della Sardegna, osservata speciale come possibile prolungamento della sintesi politica trovata per l'agone isolano. Con Pd e 5S a braccetto, e una potenziale trazione ecologista identificata in Alleanza Verdi Sinistra, capace di ottenere il 10% delle preferenze solo in città. Ma il cantiere per la coalizione è appena stato aperto e, in casa dem, per bocca del segretario provinciale Giuseppe Mascia, si invita al gioco di squadra e «ad evitare l'autoreferenzialità perché, altrimenti, non si va da nessuna parte».

È l'eco di quanto già sentito nella recente campagna elettorale, una nota che, per il capoluogo turritano, dovrà tenere conto dei nuovi interpreti dello spartito Cinquestelle, in fase di reclutamento dopo la quiescenza forzata della vecchia guardia in Consiglio comunale. Intanto si è detto disponibile a divenire sindaco per la terza volta il democratico Gianfranco Ganau, che lascia il consiglio regionale dopo due consiliature. E resta un rebus il destino dei civici, sul trono di Palazzo Ducale da 5 anni, una volta che il primo cittadino Nanni Campus lascerà lo scettro. Bisognerà infatti capire se le liste superstiti celebreranno un matrimonio con la destra e quale sarà il il loro candidato sindaco. I rumours dicono il sardista Antonio Moro, ex assessore ai Trasporti, uscito sconfitto dalle regionali, oppure Carlo Sardara, assessore comunale che qualcuno dà in quota Fratelli d'Italia.

Nell'incognita generale peserà l'influenza di Antonello Peru, di Sardegna al Centro 2020, che si è detto pronto a sostenere i civici, o quel che ne rimarrà, come ha già fatto nel 2019. Un quadro quindi molto incerto e ancora tutto da disegnare.

