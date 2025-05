Ganasce fiscali, cittadini in rivolta 

«Prendo 700 euro di pensione, sono vedova e dalla morte di mio marito non abbiamo mai più usato l’ingresso in giardino: adesso mi arriva la tassa con sanzione da 180 euro per un passo carrabile che non voglio e la ganascia fiscale di un’auto di cui non so più che farmene». Annarita Fenu, 77 anni, pensionata, è una dei cittadini a cui da giorni sono in arrivo gli avvisi di fermo amministrativo inviati a chi non ha pagato la tassa sui passi carrai. È quella relativo al biennio 2018-19: sono le annualità richieste a chi, per via del regolamento in vigore dal 2018, non ha mai presentato richiesta di concessione del passo ma è stato considerato tuttavia tassabile dalla società che gestisce determinati tributi comunali perché davanti ai propri giardini o garage c’è il cordolo reclinato del marciapiede.

Scontro politico

Il disappunto di chi sta ricevendo gli avvisi (ma occorre dire che in molti, temendo tutto ciò, hanno pagato evitando more e interessi), sta di nuovo generando tensioni politiche. Sebbene un anno fa non abbia mai preso corpo la ventilata ipotesi di opporsi legalmente in massa al tributo. In seno alla stessa maggioranza si levano voci in disaccordo: «È legalmente inappropriato chiedere di non pagare – accusa Luca Arru, Carbonia Avanti – ma è moralmente inaccettabile quello che è successo perché stanno arrivando avvisi di fermi per importi ridicoli e intanto siamo ancora a caccia da anni dei grandi evasori: non doveva finire così, il sindaco ha il potere di interrompere la procedura».

La protesta

Su tutte le furie anche l’Adiconsum: «Gli avvisi giungono pure a chi ha redditi bassi – sottolinea il segretario Giancarlo Cancedda – o a chi non ha il minimo interesse a usufruire del passo carrabile: provvedimento obbrobrioso cui si può porre rimedio se il Comune stanziasse dei fondi cuscinetto come si è fatto per chi era in difficoltà con il pagamento della tassa sulla nettezza urbana». Anche Giovanni Salis, pensionato, ha ricevuto l’avviso: «Mi sono precipitato a pagare, ma disgustato, perché l’auto mi serve: consiglieri e amministratori sono dalla mattina alla sera in Municipio, prendono il gettone per innumerevoli riunioni spesso inutili, e in tutti questi anni non si sono accorti dell’assurdità di questa tassa e si sono comportati da ignari passanti».

Consiglio comunale

È possibile che alla prossima seduta del consiglio comunale, questo giovedì alle 15, si discuta della mozione urgente della consigliera di opposizione Daniela Garau (Fratelli d’Italia): «Questo è il risultato dei regolamenti approvati dal passato Consiglio e di interpretazione a dir poco discutibili: assurdo che si stia arrivando a fermare le auto senza che il servizio a domanda individuale sia stato richiesto mentre persistono da molti anni centinaia di migliaia di euro di tributi accertati e mai riscossi».

