“Game Jam Plus” in scena a Cagliari è la Coppa del Mondo di videogiochi 

“Game Jam Plus”, la Coppa del Mondo degli sviluppatori di videogiochi, sbarca per la prima volta in Italia e sceglie Cagliari come sede unica. Così, per la prima volta, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission, il prestigioso evento internazionale dedicato alla creazione di videogiochi indipendenti approda nel nostro Paese, riunendo sviluppatori, creativi e talenti digitali da tutto il mondo.

La “Game Jam Plus” è una competizione internazionale nata nel 2017 in Brasile, con lo scopo di promuovere lo sviluppo di videogiochi con visione imprenditoriale e di collegare i talenti del mondo dello sviluppo videoludico con reti di professionisti da tutto il mondo, offrendo anche opportunità di mentorship e di incontro con i principali rappresentanti dell’industria del videogame. Si tratta di una maratona di 48 ore, da venerdì a domenica, durante la quale i partecipanti dovranno lavorare in team per creare, sviluppare e consegnare un prototipo di videogioco e un pitch deck sulla piattaforma ufficiale della competizione. I migliori progetti prodotti dalle rappresentanze dei vari paesi verranno selezionati da una giuria internazionale per accedere a fasi successive di incubazione, semifinali transcontinentali e alla grande finale a Brasilia.

A ospitare le attività sarà l’Istituto Europeo di Design nella bellissima Villa Satta. Appuntamento a partire dalle 18.

