Gamberi, orate, scampi per la cena della vigilia Il maialetto per il pranzo  

Giù, tra i banchi del pesce, si tratta su tutto: gamberi rossi (da 60 euro al chilo), scampi di prima scelta (da 75 euro), aragosta (120 euro quella tunisina, perché il prodotto locale è bloccato dal fermo biologico), orate giganti da preparare al forno (da 38 euro). Su, invece, nel reparto carni nonostante i rincari di oltre il 50% resiste l’agnello ma alla fine stravince il maialetto. Che quest’anno è il protagonista indiscusso del pranzo di Natale. Mentre per la cena della Vigilia sono tanti quelli che scelgono un menù a base di pesce. Corsie affollate e banconi presi più o meno d'assalto: la sosta al mercato di San Benedetto è una consuetudine per i cagliaritani che devono allestire la tavola durante le feste. Danno una sforbiciata alle quantità, ma non rinunciano alle tradizioni.

Pesce per la Vigilia

Nel settore pesce gli acquisti sono andati a rilento fino a due giorni prima di Natale, poi negli ultimi due giorni a ridosso della Vigilia sono decollati. «I più richiesti sono i crostacei», dice Massimo Ruggiu, titolare di un banco del pesce. «Quest’anno i prezzi non scoraggiano più di tanto e sembra che le persone possano fare meno rinunce del solito». «I crostacei vanno alla grande», conferma Maurizio Piombini, box 55 tra i banchi del pesce. «Gamberi, scampi, astice». Poi il “solito” polpo per l’insalata di mare, quindi cozze e, sempre più richieste, ostriche.

Il maialetto

Il re indiscusso per il pranzo di Natale è invece il maialetto. Bandiera del Cagliari in bella mostra e una parure di maialetti che penzolano dal soffitto: Come sta andando? «Bene, guardi qui», dice Maurizio Loi, box 9, indicando i ganci quasi tutti vuoti. «Quest’anno lo chiedono tutti, e per fortuna riusciamo ad accontentare quasi tutti». Ma c’è chi non rinuncia all’agnello. Per quello sardo Igp, i prezzi variano tra 14 e 15 euro al chilo, mentre il maialetto oscilla tra i 19 e i 21 euro: giusto per avere un’idea, normalmente il prezzo al chilo per il maialetto e l’agnello oscilla intorno ai 12 euro. (ma. mad.)

