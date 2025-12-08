Galtellì tiene viva la memoria di Deledda 

Il 10 dicembre 1926, Grazia Deledda riceveva il Premio Nobel per la letteratura a Stoccolma. Prima donna italiana. Seconda al mondo. Un secolo dopo, Galtellì chiude il programma del Premio letterario internazionale Canne al vento e apre i festeggiamenti del centenario con un gesto che Deledda avrebbe riconosciuto: niente conferenze, niente commemorazioni retoriche ma arte viva, corpi che parlano e voci che attraversano il tempo insieme l Club di Jane Austen Sardegna.

L’appuntamento

Domani, ore 18.30, la sala convegni dell’anfiteatro comunale di Galtellì un format ideato da Giuditta Sireus che spiega il menù e i protagonisti della serata: «Claudia Crabuzza, voce, porterà il suono più antico che esisteva prima delle parole, che può dire ciò che le parole non sanno. Mauro Patta, street artist, esprimerà il gesto, il segno che resta, che marca il territorio, che trasforma i muri in pagine. Rachele Montis, performer e danzatrice, comunicherà con il corpo. Valentina Loche, attrice, incarnerà la maschera, quella che rivela invece di nascondere, che fa esistere chi non c'è più. Claudia Sarritzu, giornalista e saggista porterà la parola che nomina, che riconosce, che cambia il mondo nominandolo diversamente. La serata sarà condotta da Michela Girardi».

«Chiudere il programma del Premio Letterario con l’apertura del centenario del Nobel è una scelta simbolica», afferma Franco Solinas, sindaco di Galtellì. «Siamo nel paese di “Canne al vento”, il romanzo che porta il nostro nome nel mondo. Celebrare Deledda qui significa riconoscere che la letteratura trasforma i luoghi in simboli, li rende immortali. E che noi, come comunità, abbiamo la responsabilità di custodire questa memoria non come reliquia, ma come energia viva che continua a generare cultura». Marzia Gallus, assessora al turismo e Parco letterario: «Il Premio non è solo una competizione. È un progetto che l'amministrazione comunale ha voluto portare avanti con determinazione, investendo risorse e impegno politico per costruire qualcosa che durasse nel tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA