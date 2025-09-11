Galtellì in gara per Grazia Deledda 

Siete mai stati a Galtellì? E se la gran parte dei lettori risponderanno positivamente, vale anche per loro l’invito a recarsi in questi giorni nel paese in cui l’opera di Grazia Deledda è tessuto connettivo. Qui si muove la narrazione di “Canne al vento” e qui è preservata la memoria del romanzo e della sua scrittrice attraverso iniziative che rendono viva l’eredità deleddiana. Da oggi prende il via una due giorni che ha sì al suo centro il Premio letterario internazionale Canne al vento di Galtellì ma che prevede una serie di iniziative collaterali.

La premiazione

Partiamo dal concorso. «Il successo dell’edizione di quest’anno sta tutto nei numeri, sono infatti 207 i racconti arrivati da tutto il mondo, per partecipare al concorso diviso in due sezioni, una dedicata alla lingua italiana e inglese, e un’altra alla lingua sarda», spiegano gli organizzatori, ovvero Comune, Regione e il Club di Jane Austen Sardegna. Ed ecco i finalisti. Per la Sezione A: racconti in lingua italiana e inglese: Giulio Concu (Nuoro) con “Come un segno di croce”, Meike Hallensleben (Germania) con “The Heart is where the home is” e Virginia Farina (di origini sarde e residente a Bologna) con “Testamento di Bachis”. Sezione B, ovvero i racconti in lingua sarda: Mario Pirrigheddu di Tempio con “Maia Foltabeddu”, Monica Tronci (Terralba) con “Sa festa de mari” e Natascia Muscas (Guspini)con “Su nuscu de sa luna”. I vincitori saranno decretati oggi alle 18 nella sala conferenze dell’Anfiteatro comunale. Interverranno il sindaco Franco Solinas e l’assessora Marzia Gallus, Stanislao De Marsanich, presidente nazionale dei Parchi Letterari, nonché i giurati del premio Ciro Auriemma, Mariantonietta Piga e Vanessa Roggeri guidati dalla presidente Neria De Giovanni.

Gli incontri

Domani si parte alle 9.30 (sempre all’Anfiteatro comunale) con “Valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, attraverso tecnologie virtuali e narrazioni digitali nel Parco letterario Grazia Deledda” e quindi la presentazione del progetto Changes - Spoke4 a cura di Sara Obbiso, assegnista di ricerca dell’Università Alma Mater di Bologna. A seguire il tour guidato (è una meraviglia) “Nuovi itinerari per il Parco letterario Grazia Deledda”. Gli organizzatori ci tengono a chiarire che la partecipazione è gratuita ma bisogna prenotarsi alla mail deleddaprize@gmail.com. Passiamo al pomeriggio: alle 16.30, alla chiesa medievale di San Pietro, ecco “Racconti e musica per Grazia”: i finalisti ma anche la giuria incontrano la comunità Un momento che sarà arricchito dalle letture di Nuova GalteT e gli interventi del gruppo di lettura Jane Austen Sardegna.

Gran finale, alle 20, (si torna all’Anfiteatro comunale) con i balli in piazza a cura del comitato Santissimo Crocifisso Leva ’98. (red. cult.)

