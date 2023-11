Galtellì: Cristina Caboni apre Canne al vento  

Cinque giornate da trascorrere in compagnia di scrittrici e autori, per ascoltare le storie custodite nei loro libri, per sentire dalla loro voce come nascono i romanzi, e poi le visite guidate per scoprire i luoghi cari a Grazia Deleddda e un incontro musicale con Gavino Murgia. Tutto prima di conoscere, domenica, quali sono i vincitori del Premio letterario internazionale Canne al vento. Si comincia oggi a Galtellì con il fitto calendario della quinta edizione del premio organizzato dal Comune in collaborazione con il Club di Jane Austen Sardegna. Per gli incontri letterari saranno presenti Cristina Caboni, Maria Francesca Chiappe e Francesco Abate con le loro opere recenti, tutti ospiti della biblioteca comunale.

Il via

“La collana di cristallo” (Garzanti) è il titolo dell’ultimo romanzo di Cristina Caboni che stasera alle 18.30 sarà in dialogo con Roberta Sale. Giovedì sarà dedicato alle attività didattiche nelle scuole di Galtellì, mentre venerdì, alle 18.30, Maria Francesca Chiappe presenterà “Ostaggio” (Castelvecchi) in conversazione con Graziella Monni. Le letture di ogni incontro saranno a cura dell’associazione Nuova GalteT. Sempre venerdì, alle 21, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, concerto di Gavino Murgia con la partecipazione dei Cantores de Garteddi. Sabato e domenica si comincia invece con la visita guidata al castello di Pontes a cura delle guide turistiche locali (info e prenotazioni: richiamideleddiani@gmail.com – tel. 3247419102). Alle 17.30 di sabato, nella biblioteca comunale, “Dialogo su Grazia” a cura di Neria De Giovanni, Emiliano Deiana e Vanessa Roggeri. Alle 19, Francesco Abate presenterà “Il misfatto della tonnara” (Einaudi). Domenica dalle 18 sarà la sala conferenze dell’Anfiteatro comunale ad accogliere la cerimonia di premiazione che vedrà protagonisti i finalisti Ilenia Perra con “Io sono Efix”, Alessandra Jorio con “Radici” e Simona Incollu con “S’arridellu” per la sezione riservata ai racconti in lingua italiana e inglese. Giuseppe Angelo Puliga con “Boghes”, Vincenzo Pisanu con “Giovanna de sa contonera” e Franceschina Loddo con “Zente tua morte tua” sono in competizione per la sezione dedicata ai racconti in lingua sarda.

