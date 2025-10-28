Galoppatoio, minacce di morte 

Parole ingiuriose, una promessa di morte con la scritta che si chiude con un macabro avvertimento: «Vai via finché sei in tempo». È la minaccia comparsa nei giorni scorsi sui muri del galoppatoio di Prato Sardo, a Nuoro. Nel mirino il presidente dell’Asd Nùgoro 2024, Pietro Carzedda, che nell’aprile scorso aveva ottenuto la gestione dell’impianto per i prossimi 17 anni. L’episodio, scoperto nel fine settimana, ha destato forte preoccupazione e riporta alla luce un’altra intimidazione, che fino a ieri era rimasta confinata negli ambienti investigativi coperta dal più assoluto riserbo: la scorsa estate alla famiglia Carzedda era stata incendiata l’auto. All’epoca, tra le varie ipotesi, si era pensato a un possibile collegamento con l’attività lavorativa della moglie, impiegata amministrativa nel carcere di Badu ’e Carros. Ma dopo l’ultima minaccia, i sospetti sembrano indirizzarsi in modo più chiaro verso il presidente dell’associazione.

Consegna del silenzio

Contattato al telefono, lo stesso Carzedda non smentisce l’accaduto, ma preferisce non parlare proprio per la delicatezza del caso, e chiede riserbo. Ma in città, la voce sulle scritte comparse al galoppatoio di Prato Sardo nello scorso fine settimana, è andata oltre il mondo dei cavalli. Sollevando interrogativi e preoccupazione.

Lavori in corso

Nel galoppatoio, infatti, proseguono i lavori di ristrutturazione e messa a norma di una struttura da tempo in condizioni difficili. Le scritte e le minacce sarebbero comparse all’interno della struttura, e subito cancellate: nel galoppatoio infatti sono in corso interventi di ristrutturazione con tantissime ditte che stanno operando per ridare una vita e una dignità al centro che merita ti tornare al centro del movimento ippico non solo nuorese ma provinciale e regionale. Lavori sia sugli impianti elettrici, idrici e sull’area verde e sulle infrastrutture, con la ripresa delle attività che l’associazione ha programmato per gennaio. L’Asd Nùgoro 2024, infatti, si è aggiudicata la gestione dell’impianto comunale con un contratto da 149.700 euro per il recupero e l’utilizzo della struttura. Un affidamento arrivato dopo una lunga vertenza tra il Comune e il precedente gestore, il Gruppo ippico nuorese.

Un mondo in attesa

L’impianto di Prato Sardo rappresenta un punto di riferimento importante per gli appassionati del mondo dei cavalli nuorese, costretti da mesi a spostarsi nei galoppatoi del circondario, come quello di Orgosolo, o Orani. Ora, però, le minacce e l’attentato subito a poche settimane dall’affidamento, e rimasto per mesi avvolto dal più ristretto riserbo degli investigatori, rischiano di gettare un’ombra su un progetto che dovrebbe segnare la rinascita della struttura. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Nuoro, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori delle scritte e chiarire se vi sia un collegamento con l’incendio dell’auto avvenuto nei mesi scorsi.

