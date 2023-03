Galoppatoio, guerra aperta  

Il consigliere Angelo Arcadu invoca spiegazioni, con un’interrogazione si rivolge ad Andrea Soddu e alla sua Giunta. «Il Gruppo ippico nuorese occupa l’impianto senza un contratto. Nella nostra città, purtroppo, queste situazioni ambigue nella gestione delle strutture sportive capitano troppo spesso. Il sindaco deve per forza conoscere le cose visto che la segretaria del Gruppo ippico fa parte di un suo gruppo in Consiglio comunale». Arcadu prosegue: «Vorrei sapere come il Comune intenda risolvere la questione e se abbia studiato delle eventuali modalità di assegnazione dell’impianto. Con il Pnrr avremmo potuto chiedere cospicui finanziamenti per il rilancio della struttura. Invece, non puoi fare nulla perché il galoppatoio ufficialmente non è in mano a qualcuno».

È la doppia faccia della medaglia. Da una parte vi sono alcuni cittadini che pretendono trasparenza e parlano di una struttura gestita senza titoli, dal 2014; dall’altra vi è il Gruppo ippico nuorese che invece rivendica la bontà del suo operato (sulla base di un incarico provvisorio vecchio di quasi 9 anni) e che si scaglia contro il Comune guidato dal sindaco Andrea Soddu. «Continuiamo a gestire il galoppatoio, legge alla mano, perché nessuno ha mai fatto una determina di affidamento definitivo - rimarca Mossa -. E se qualcuno non ha mai chiesto la firma del contratto, quel qualcuno non sono certo io. Anzi, faccio un appello all’ente: siamo i primi a pretendere chiarezza. Da parte del Comune c’è una totale inerzia». E sulla visita con tanto di esplicita richiesta da parte della Polizia locale, Mossa sentenzia: «Il Comune che mi chiede la determina di affidamento del galoppatoio, ovvero un documento che dovrebbe produrre proprio l’ente? Mi sembra una barzelletta».

Gli agenti della Polizia locale hanno varcato i cancelli, mercoledì scorso, ovviamente senza preavviso. Hanno rotto la quiete mattutina di quel galoppatoio comunale di Prato Sardo che a più di un cittadino genera sospetti, necessità di chiarimenti. Gli uomini in divisa hanno chiesto ai rappresentanti del Gruppo ippico nuorese il contratto che attesti la regolare gestione dell’impianto, su richiesta della dirigente del Comune Maria Dettori. Per ora sono andati via a mani vuote. «Nell’albo pretorio non risulta alcun contratto di affidamento della struttura: com’è possibile che invece venga occupata dal 2014?», si domanda Angelo Arcadu, consigliere di Forza Italia. «Il 7 maggio del 2014 abbiamo vinto un bando di gara, c’è una determina per l’affidamento provvisorio della struttura - dice Giovanni Mossa, presidente del sodalizio sportivo -. In attesa del prossimo bando, la legge dice che possiamo stare lì».

Abusi o negligenza

Interrogazione

Porte sbarrate

Metaforicamente sono quelle dell’ippodromo barbaricino, almeno per l’allenatore di cavalli da corsa, Pietro Carzedda. Curriculum internazionale, ha lavorato per anni in Inghilterra, vorrebbe tornare nella sua città dopo una parentesi a Chilivani. «Vorrei poter usufruire di una parte dell’impianto - dice Carzedda -. Peccato che il Gruppo ippico nuorese occupi senza alcun titolo la struttura, ma al tempo stesso decida chi possa entrare, come, quando e a quale prezzo».

