Galoppano divieti e contributi 

Un regolamento e due assegni da centomila euro in tutto. L’amministrazione comunale chiude il cerchio (salvo sorprese) su gestione, autorizzazioni, promozione della giostra equestre e delle manifestazioni collaterali. E le sorprese non mancano.

Organizzazione

La dirigente Maria Rimedia Chergia firma un impegno di spesa per “l’organizzazione, valorizzazione e promozione della Sartiglia” concedendo 55mila euro alla Fondazione Oristano (l’80% subito «al fine di agevolare l’organizzazione della manifestazione»). Ovviamente, scrive Chergia, «la somma rimanente verrà liquidata a fronte di presentazione di regolare rendicontazione». Fondazione Oristano che, oltre a presentare carte e documenti, dovrebbe anche rendere trasparente la sezione “trasparenza” del proprio sito internet visto che molte voci sono ferme a due anni fa.

Eventi collaterali

La segretaria generale Giovanna Solinas Salaris invece firma un’altra determina che prevede un contributo per le manifestazioni collaterali della Sartiglia. «La spesa per la realizzazione del programma è di 61.957 euro per la quale è prevista la compartecipazione della Pro Loco per 11.700 euro e la stessa associazione è stata individuata per il coordinamento dell’organizzazione della manifestazione», scrive la segretaria che poi “gira” appunto poco più di 50mila euro all’associazione turistica.

Chiusure e sosta

Spetta invece al dirigente Alberto Soddu firmare il “Piano operativo- Viabilità e parcheggi” che rivoluziona la città da domenica 11 a martedì 13. Si parte da una certezza: «In piazza Manno è vietato il passaggio dei pedoni che accederanno al percorso della corsa alla stella dalla stazione di via Cagliari; fatta eccezione domenica e martedì per il corteo dei cavalieri e dei gremi». Come accede da qualche anno verranno sistemate barriere in cemento e transenne per la chiusura di alcune strade (compreso un tratto di via Cagliari) e vengono individuate 4.356 aree sosta sparse attorno al centro (dai 720 nel centro commerciale “Porta Nuova” ai 300 nel prolungamento di via Lussu, viale Repubblica e nello sterrato Inps).

Bus

Ovviamente, chiusa l’autostazione Arst in via Cagliari, le tratte dei bus urbani subiranno alcune modifiche mentre «Da domenica 10 a mercoledì 14 il capolinea delle linee extraurbane è istituito nell’area di sosta di via Diaz (fra le vie Rockefeller e D’Annunzio)».

I Villaggi

Oltre agli oltre 130 stand che invaderanno le strette vie del centro, apre il Villaggio Sartiglia tra le piazze Cova, Roma, Eleonora d’Arborea e le vie Riccio e Contini, ma anche il “Villaggio Pro Loco” che occuperà via Tirso.

Esercizi pubblici

Divieti anche per chi gestisce pubblici esercizi e attività artigianali che ricadono nell’area interessata alla giostra. Il Piano impone che «tutte le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico sono sospese e non potranno essere rilasciate autorizzazioni di carattere temporaneo ad esercizi in sede fissa». Quindi, stando alla disposizione niente tavolini ma anche niente dehor (che in teoria dovrebbero essere amovibili). Dagli uffici comunali però spiegano che questo divieto interessa solo «chi occupa il suolo con i tavolini», dando per scontato che i dehor rimangano chiusi.

Sicurezza

Visto i precedenti (minori in coma etilico, risse, la lite tra due ragazzi finita nel sangue, atti di vandalismo) il Comitato per l'ordine e la sicurezza, coordinato dal prefetto Salvatore Angieri, ha disposto «contingenti rinforzati» delle forze dell’ordine in centro e «un posto medico avanzato allestito nella stazione Arst». Non solo, «verrà rafforzata la vigilanza dei luoghi di aggregazione dei giovani, nelle ore serali, in particolare nella piazza del Palazzo di Giustizia e ai palazzi “Saia”. Confermato i divieti di vendita di bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica con tappo e, dalle 23, di vendita di alcolici».

