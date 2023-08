Gallus prova a ricomporre la strappo nella coalizione: «Ma in Aula c’è stato un atto vile» 

Dopo le bacchettate del senatore Pietro Pittalis, la maggioranza è andata sotto sullo stadio di Cagliari e il Psd’Az cerca di ricomporre i cocci e di far quadrato attorno al governatore Christian Solinas.

Domenico Gallus, eletto con Sardegna2020 e transitato nell’Udc prima di sposare la linea sardista, non lo nasconde: «È una situazione che non qualifica certamente un vincolo», dice Gallus, «anche di onestà intellettuale, verso chi ci ha votato per far parte di una maggioranza».

Lei, dall’alto di quattro legislature in Consiglio, sa bene che c’è dell’altro.

«Tutti mandiamo giù bocconi amari, però non è questo il modo per manifestare il nostro sdegno o la nostra contrarietà verso chi sta portando avanti un programma. Direi anzi che è un atto vile, perché arriva a fine legislatura, tra l’altro proprio in un momento in cui bisognerebbe tirare le somme».

Eppure da più parti nel centrodestra c’è chi, come il senatore Pietro Pittalis, ha parlato di eccessive figuracce, soprattutto su temi caldi come Sanità e Trasporti.

«Sono questioni ormai ataviche, che abbiamo ereditato. Ma sì, questa è tutt’altro che una bella figura».

Nuovi ospedali o miglioramento di quelli già esistenti? Questo è il problema.

«Bisogna dare atto al governatore Solinas di aver reperito le risorse per la costruzione dei nuovi ospedali. Noi vogliamo costruire nuove strutture e rimettere a posto quelle esistenti».

Vi si rimprovera anche di non aver messo mano con decisione alle carenze di personale.

«Purtroppo non è una novità del momento. Io un’idea su questo fronte ce l’ho».

Qual è?

«Da medico, sostengo da tempo che occorre abolire il numero chiuso a Medicina. Su questa linea ho visto si è mosso anche l’assessore Carlo Doria, che ha ottenuto novanta accessi in più per la facoltà di Cagliari e sessanta per quella di Sassari».

Trasporti: c’è chi sostiene che vi siate affidati a vecchi modelli di continuità e il risultato non agevola i sardi.

«Dipende tutto dall’Europa e le divisioni interne non facilitano la dialettica. Non mi pare che una legislatura fa, quando c’era la Giunta dei professori di centrosinistra, le cose andassero meglio».

Ma, in questo caso è un esponente autorevole del centrodestra come Pittalis a sottolineare le carenze pubblicamente.

«Non so se lui abbia la ricetta giusta, a naso non mi pare. Nonostante sia addirittura più anziano di me per militanza nei più importanti consessi istituzionali».

Vi accusano anche di cagliaricentrismo.

«Chi lo fa dimentica che questa Giunta, più di altre, ha varato leggi specifiche contro lo spopolamento».

E ora, che cosa accadrà?

«C’è senz'altro da recuperare l’unità per chiudere fattivamente una legislatura su cui ha inciso il Covid».

Scenari futuri?

«Un tempo vigeva la regola della ricandidatura degli uscenti. Per noi vale sempre».

