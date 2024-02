Gallus, l’uomo che dovette condannare il proprio idolo 

Fa stupore il silenzio della Federciclismo (nazionale, ma soprattutto regionale) sulla morte di Raffaele Gallus Cardia. L’avvocato selargino, scomparso giovedì a 95 anni, non era alto (come molti sardi della prima parte del Novecento), ma era un autentico gigante. Lasciò il segno nello sport come dirigente della Libertas, ma soprattutto nel ciclismo e se nel 2005 gli fu appuntata sul petto la Croce d’Oro al merito della Federciclismo non fu certo per caso. Per quarant’anni, dal 1971 al 2010, come presidente della Commissione di Appello, prima, e Disciplinare, poi, della Fci, fu in prima linea nella lotta alla devastante piaga del doping. Tanto per dirne una, fu lui a fermare, con una sentenza del febbraio 2002, il famigerato “Dottor Mito”, al secolo Michele Ferrari, il medico dei successi di Lance Armstrong, tra gli altri. Fu inibito e non potè più né tesserarsi con la Fci né avere rapporti professionali (fossero anche di semplice consulenza) con i tesserati.

In quegli anni in cui le pratiche dopanti erano terribilmente diffuse (anche grazie alla scoperta dell’Epo, che seguì alla pratica dell’auto-emotrasfusione sviluppata sempre a Ferrara da Francesco Conconi), firmò centinaia di sentenze di condanna e contribuì ad arginare - per quanto era possibile - il fenomeno.

Ma quando, nel corso del turbolento Giro d’Italia del 2001, i Nas ritrovarono a Montecatini una siringa con tracce di insulina (sostanza vietata) in una stanza d’albergo che si supponeva fosse quella in cui aveva dormito Marco Pantani, Gallus fu chiamato alla prova più dura. «È complesso dover giudicare un mio idolo sportivo», scrisse anni dopo nel suo libro di memoria, aggiungendo che «il giudizio su Marco Pantani mi provocò molta sofferenza e tanta amarezza». Eppure svolse il compito con assoluta imparzialità. Cercò invano la collaborazione di Pantani (che negò sempre che la siringa fosse sua, né esistevano prove che lo fosse), poi lo condannò a otto mesi. Ma, con un’intuizione visionaria, attenuò la pena (portandola a 4) in ossequio agli enormi meriti sportivi del Pirata e alla passione che sapeva suscitare nella gente. Un gesto, a leggerlo oggi, da fuoriclasse quale Gallus era.

