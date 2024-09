Gallura, sbarcano i narcotrafficanti 

Di nuovo Olbia al centro delle indagini sul narcotraffico nazionale. La Dda di Cagliari, ma anche quelle di Milano e Firenze, stanno guardando con grande attenzione alla città gallurese e in qualche caso hanno tirato le somme di clamorose indagini, ad esempio quelle che portano dritti dritti alla curva Nord dell'Inter. Nelle ultime settimane sono state effettuate decine di perquisizioni e ora arriva la conferma di un nuovo corposo fascicolo aperto dai magistrati di Cagliari con il coinvolgimento di un gruppo consistente di trafficanti di cocaina che opera a Olbia e in Costa Smeralda e ha forti legami con pregiudicati barbaricini. Si parla di una trentina di persone iscritte nel registro degli indagati. Il dato che emerge è la forza di un boss locale, un personaggio ben noto alla magistratura e alle forze dell’ordine, che ha imposto le sue regole ferree per il mercato olbiese.

Camorra in casa

E ancora una volta ci sarebbero importanti elementi che portano anche a esponenti della criminalità organizzata in Campania. Il quadro complessivo è preoccupante per lo spessore dei soggetti coinvolti e per i collegamenti con i produttori della ricercatissima marijuana Made in Sardinia. Si parla di cessione di grossi quantitativi di cocaina scambiata con tonnellate di Cannabis sarda e denaro.

Cocaina e pallone

Tra qualche giorno a Milano si terranno le udienze della processo per il clan Calajò. il clan di trafficanti di droga che aveva la sua base operativa nel quartiere della Barona, a Milano, e operava anche in Gallura. Secondo la Dda lombarda, complici dei Calajò sono gli olbiesi Antonio Pirastru, 64 anni, detto “Il camionista”e Massimiliano Pileri, 53 anni (difesi da Antonello Desini, Angelo Merlini e Donatella Corronciu). Il pm ha chiesto venti di carcere per Luca, Andrea e Nazzareno Calajò (quest’ultimo il “patriarca” della banda). Ma le indagini sul clan della Barona e sui suoi presunti referenti sardi non sono ancora finite. All’appello mancano pregiudicati olbiesi di spicco. Nel frattempo a Milano oltre che di cocaina si parla anche di coltellate mortali. A Cernusco sul Naviglio, Andrea Beretta, 49 anni, uno dei capi della curva Nord dell'Inter, ha ucciso con diversi fendenti Antonio Bellocco 36 anni, anche lui ultrà. Beretta era il braccio destro dello storico capo della Nord Vittorio Boiocchi, ucciso da due killer nel 2022. Nazzareno Calajò aveva rapporti stretti, e non sempre amichevoli, con Boiocchi. Una storia che non ha portato a contestazioni penali, ma che è emersa anche durante le indagini sul filone olbiese.

Livorno Olbia

La magistratura di Firenze si occupa invece di un presunto canale di approvvigionamento che dal Sudamerica arriva a Olbia, passando da Livorno. I sequestri di cocaina (anche nascosta dentro carichi di banane) nel porto toscano non ci contano più e le Fiamme Gialle sono arrivate nella città gallurese.

