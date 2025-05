Un altro lutto, in poche ore, per la politica gallurese. Si è spento all’età di 92 anni l’ex sindaco di Golfo Aranci, Sergio Memmoli. Il primo cittadino in carica, Giuseppe Fasolino, ha ricordato l’impegno di Memmoli per l’istituzione del Comune di Golfo Aranci: «Ha guidato i nostri passi, trasformando una frazione in un luogo di prosperità. Ha dato radici al nostro presente». E oggi Luras rende l’ultimo omaggio alla ex sindaca, Marisa Careddu.

