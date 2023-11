Gallura, pienone negli affittacamere Olbia è da boom 

Solo a Olbia, con 3.450 annunci su un portale specializzato, supera abbondantemente il numero di posti letto offerto dagli hotel. La ricettività extra alberghiera in Gallura, 7.748 strutture, è la regina dell'estate 2023. Incoronati dai dati rilevati sul fatturato da giugno a ottobre, affittacamere, bed and breakfast e guest house galluresi chiudono con un segno positivo l'estate ormai alle spalle.

Le cifre

A giustificare i numeri, sia la caratteristica del flusso turistico (di fascia alta) che soggiorna nelle camere vista mare della Costa Smeralda, passando per Porto Rotondo e San Pantaleo, sia l'aumento (generalizzato) dei prezzi per il pernottamento, anche nelle strutture urbane. A trainare la classifica della ricettività extra alberghiera, Olbia, Arzachena San Teodoro e Budoni, comuni in cui si concentra il 60 per cento delle strutture, al centro di un circolo virtuoso della stagione d'oro in cui è aumentato il numero delle presenze ed è salito il costo del pernottamento.

L’esperto

Secondo il docente di Economia del turismo e componente del comitato scientifico Eurispes Sardegna, Carlo Marcetti, «il dato che la ricettività extra alberghiera in Gallura aumenti il suo fatturato non è una novità: è una storia iniziata nel 2019 che si è consolidata nel post Covid in seguito al cambiamento degli orientamenti dei vacanzieri». E, oltretutto, aggiunge l'esperto, «anche a parità di aumento delle presenze negli altri territori dell'isola, in Gallura il costo delle camere è più alto».

Gli operatori

A detta degli host, è in lieve flessione il movimento ma il fatturato ha tenuto, complice sia l'allungamento del tempo di permanenza degli ospiti nelle strutture sia della stagione, oltre i mesi caldi. «Lavoreremmo anche a novembre se fossero attivi i voli internazionali, considerato che c'è stato un boom di francesi e spagnoli», dice Nicoletta, titolare dell'omonimo b&b a San Pantaleo che ha chiuso il 30 ottobre. «Stagione buona, tanti stranieri, meno affluenza ma prezzi più alti e il fatturato non ne ha risentito», confessa Manuela, affittacamere In centro da Viola, nel cuore di Olbia. «Rispetto alla scorsa stagione, il fatturato è aumentato ma l'utile è calato per l'incremento dei costi della materia prima», aggiunge Salvatore, proprietario di Le Isole a San Teodoro, che ha registrato una più alta presenza di turisti italiani abituati a un soggiorno prolungato. Archiviata la bella stagione, la sfida che attende le strutture extra alberghiere olbiesi è il brindisi di Capodanno: dovranno sopperire alla chiusura invernale degli hotel cittadini e sono già state prese d'assalto dalle prenotazioni di avventori e fan di Zucchero Fornaciari, sul palco del Molo brin la notte più lunga dell'anno.

