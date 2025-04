Gallura nell’incubo dei raid 

Cala Saccaia come Rudalza. Quello che ha mandato in fumo Nautica Acqua è il secondo incendio nell'arco di nemmeno un mese ai danni di cantieri nautici a Olbia. Qualche settimana fa, un rogo altrettanto spaventoso aveva devastato il cantiere nautico Fundoni a Rudalza, causando danni per diversi milioni di euro. L'incendio, durato qualche ora, aveva completamente distrutto il capannone e bruciato yacht, gommoni, mezzi, macchinari e materiali presenti nella struttura. Le successive indagini, affidate ai carabinieri della stazione di Porto Rotondo, hanno accertato l'origine dolosa delle fiamme con il ritrovamento di diversi inneschi.

Terrore

Negli ultimi due mesi, gli incendi in Gallura non sembrano essere casi isolati: prima di quello di ieri pomeriggio a Olbia, l'ultimo è scoppiato nel giorno di Pasqua, in un ristorante del centro storico di Tempio, sviluppatosi nella cucina e in una sala del locale, la cui origine sembrerebbe essere dolosa per la scoperta di quattro inneschi distribuiti in varie parti del ristorante e per la dinamica ricostruita dagli inquirenti: i responsabili sono entrati passando dai tetti dei palazzi circostanti e si sono calati all'interno.

La scia

Tre episodi incendiari senza esclusione di dolo si sono registrati anche nel comune di Arzachena: nella spiaggia di Liscia Ruja, in Costa Smeralda, è andato a fuoco con chiosco bar, completamente divorato dalle fiamme, che si preparava all'apertura per la stagione estiva, a Santa Teresina, il magazzino di un hotel e nel centro turistico gallurese due furgoni di proprietà di un imprenditore tedesco. Certa la natura dolosa di un incendio appiccato a sei macchine usate destinate alla vendita, in un terreno privato a Olbia: gli attentatori avrebbero utilizzato un liquido infiammabile per dare fuoco alle auto parcheggiate nel piccolo deposito.

Le indagini da parte delle forze dell’ordine proseguono senza sosta, anche per accertare eventuali legami tra diversi episodi. Un filo rosso che resta tutto da verificare.

RIPRODUZIONE RISERVATA