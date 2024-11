Gallura, mancano 200 medici 

“Il deficit di personale è pesantissimo e la situazione è prevista in peggioramento per i prossimi cinque anni”: negli stessi atti della Asl di Olbia le valutazioni sul sistema sanitario gallurese (e di quello ospedaliero in particolare) sono a dir poco allarmanti, anche in prospettiva. Si parte dalle gravissime carenze nella Medicina di Continuità Assistenziale, “con molte sedi scoperte e un outlook in peggioramento”. Sempre in una relazione della Asl si legge “Ad oggi sono vacanti 51 sedi di Medicina generale su 138 previste, con circa 60.000 cittadini non assistiti. Le Guardie Mediche sono sempre più soggette a chiusure temporanee per mancata copertura dei turni di servizio”.

Pronto Soccorso in tilt

La "scopertura” è generalizzata, ma se si considerano i tre ospedali (Olbia, Tempio e La Maddalena) per alcuni servizi si può parlare di situazioni prossime alla chiusura dei reparti. Numeri allarmanti sono quelli del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia che è l’unico presidio di riferimento del territorio per le urgenze (il Pronto Soccorso di Tempio ormai funziona solo per i codici minori). Su un organico di una ventina di specialisti sono in servizio solo due medici “strutturati”. Il Pronto Soccorso di Olbia “ha circa 20mila accessi/anno per la popolazione residente e altri 20.000 accessi per non residenti (turisti), con punte nei periodi di massimo afflusso (luglio agosto) di circa 300 accessi giornalieri. Servirebbero 10 medici in turno”.

In trincea

L’organico del personale medico della Asl è di 1600 unità, rispetto alle prestazioni erogate ne servirebbero 2100. Gli specialisti in servizio sono meno di 1400. Una delle situazioni più difficili è quella del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) del Giovanni Paolo II e del Centro di Salute Mentale territoriale di Olbia. Si va verso il blocco delle prestazioni, gli psichiatri stanno rassegnando le dimissioni o chiedono e ottengono di essere trasferiti. Mancano anestesisti, radiologi, pediatri e personale del laboratorio Analisi di Olbia e Utic. I pochi specialisti a disposizione vengono utilizzati nei reparti del Giovanni Paolo II, l’ospedale di Tempio è ormai quasi una scatola vuota.

