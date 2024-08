Gallura, Fedez: nuovo amore e party contestato 

Un super party nella villa presa in affitto nei pressi di Porto Cervo, «il miglior after della storia della Costa Smeralda organizzato in 4 ore», sottolinea lui nelle stories di Instagram, le polemiche innescate da chi ha scoperto che la festa era a pagamento («100 euro di ingresso al netto dei drink, dai 30 euro in su», si lamenta un partecipante via social) e la nuova fiamma Luna Shirin Rasia.

Fedez non si fa mancare nulla. Tornato in Sardegna dopo il malore che l’ha costretto a saltare un evento a Gallipoli ai primi del mese, il rapper milanese si è esibito al Billionaire dell’amico Flavio Briatore per bissare poi a casa, all’antivigilia di Ferragosto, lo show con dj set e musica fino all’alba. La festa, molto partecipata, pone qualche dubbio di legalità, ma conferma la voglia matta di Federico Leonardo Lucia, questo il nome all’anagrafe del rapper di Rozzano, di volersi godere la vita dopo la malattia, i continui ricoveri in ospedale e la separazione da Chiara Ferragni, travolta dal Pandoro Gate. Intanto, mentre l’ex moglie e madre dei suoi figli Leone e Vittoria si divide tra la Grecia e la liaison, vera o presunta, col manager della moda Silvio Campara, Fedez amoreggia in Gallura con la modella Luna Shirin Rasia, terzo flirt documentato della sua prima estate da separato dopo Garance Authié e Sveva Magatti.

Flirt scovato dalla rivista “Chi”, che ha pubblicato le foto che ritraggono Fedez e Luna in barca, insieme ad alcuni amici, al largo della Sardegna. Pare che lei lo seguisse sui social prima di incontrarlo per caso, qualche sera fa, in un locale della Costa Smeralda. (i. g.)

