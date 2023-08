Gallura da scoprire 

Si sofferma in Gallura “Itinerari di Sardegna” in onda stasera alle 21 su Videolina, il programma scritto e condotto da Giacomo Serreli (foto) . Prima tappa a Luras per visitare il museo etnografico GalLuras legato alla controversa figura de s’accabbadora e la collezione di lavori in sughero di Tonino Forteleoni. Visiteremo anche due palazzi signorili di fine Ottocento finemente decorati all’interno in stile liberty e acquisiti dal Comune: i palazzi Perantoni e Depperu. In periferia conosceremo l’antica chiesa di San Pietro di Silonis e i dolmen. A Sant’Antonio di Gallura invece ecco il museo dedicato alla diga del Liscia; e poi la chiesa di Sant’Andrea e quelle campestri di San Giacomo e di Sant’Elena e San Santino.