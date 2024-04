Gallo lascia, un’altra tegola sul Pd 

Nuova tegola per il Pd. Dopo il caso Bari, che ha portato allo strappo tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, in Piemonte si dimette il capogruppo regionale Raffaelle Gallo, figlio di Salvatore Gallo, ex manager di Sitaf indagato per estorsione, peculato e violazione della normativa elettorale.

Candidatura ko

Gallo jr lascia il suo incarico in Consiglio regionale e ritira la propria candidatura per le elezioni di giugno. Ma, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, il Pd fa sapere di avere già in cantiere delle contromisure per questi casi, che lo mettono a dura prova e vedono tra i protagonisti «perlopiù esponenti politici transitati dalla destra». Contromisure che potrebbero partire dalla Campania. Qui il senatore e commissario regionale del partito, Antonio Misiani, ha messo a punto insieme ai segretari provinciali un nuovo codice di autoregolamentazione per i candidati che «potrebbe benissimo essere esteso ovunque», adattato ad ogni realtà regionale e comunale. Il testo verrà ufficializzato nelle prossime ore in una riunione di partito campano. Chi vuole rappresentare il partito nelle varie istituzioni dovrà fornire il certificato penale e impegnarsi a denunciare eventuali fenomeni di condizionamento del voto, episodi di voto di scambio, intimidazioni nel corso della campagna elettorale e tentativi di corruzione o concussione durante il mandato, oltre a sottoscrivere il codice etico e di dichiarare di non essere in condizioni di incandidabilità rispetto al codice di autoregolamentazione antimafia siglato a Catania nel 2011.

“Palazzo Gazebo”

Quella che viene definita “rivoluzione etica” potrebbe essere applicata anche a Bari e in Piemonte in risposta a chi nel partito, come Andrea Orlando, chiede con forza una riforma del Pd e una maggiore e più capillare selezione della classe dirigente. Intanto i dem attaccano il centrodestra, accusando Palazzo Chigi di «essere diventato un gazebo elettorale permanente», visto che «ministri e sottosegretari, abbandonata l’attività di governo passano il tempo a fare comizi e a “sparare” sulle opposizioni con la complicità dei telegiornali del servizio pubblico». Mentre il leader di Azione Carlo Calenda e Davide Faraone di Iv invitano i Dem «a non farsi dare lezioni» di moralità da Conte.

