«Se vincessi le elezioni Figc confermerei Mancini come ct? Non sono presidente, ma certamente sì». Lo ha detto ieri sera il candidato alla presidenza della Figc, Adriano Galliani, a margine della presentazione della quarta edizione del trofeo Italo Galbiati all’Auditorium Banco Bpm. Lo stesso ex amministratore delegato del Milan ha poi spiegato perché ha deciso di non impugnare la candidatura di Giovanni Malagò per il caso della doppia firma del Genoa, decisiva in quanto undicesimo accredito dei club di Serie A a favore dell’attuale commissario, rinunciando così a qualsiasi ricorso in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre: «Il calcio ha già abbastanza problemi, servono serenità e tranquillità», le parole di Galliani. «Continuo a essere convinto che non si possa dare un voto due volte, perché così qualunque candidatura può essere tolta all’ultimo minuto e in qualunque momento può diventare una compravendita di voti. È un vulnus, va regolamentato. Cinquanta anni di calcio mi hanno imposto questa decisione, arriviamo sereni e tranquilli al voto. Ci sono due candidati, uno vincerà».

La corsa alla presidenza prosegue quindi senza ricorsi, ma non senza tensioni. Malagò accoglie positivamente la decisione, ma non risparmia una stoccata al suo avversario. «Una scelta di buon senso», il suo commento. «Già la contestazione relativa alla nomina della Commissione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento che sarebbe stato semplice fornire, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso, certamente non per mia iniziativa. Il richiamo alla responsabilità e alla serenità del percorso elettorale è dunque apprezzato e condivisibile. La coerenza con questi obiettivi si misura, però, anzitutto nella capacità di evitare polemiche e iniziative pretestuose, non solo nella rinuncia a darvi seguito».

Archiviato il fronte dei ricorsi, la partita si sposta ora definitivamente sul piano politico e programmatico. La campagna elettorale è aperta e accesa: Malagò conta sul sostegno dei club di Serie A, mentre Galliani ha dalla sua calciatori e allenatori, tramite Aic e Aiac.