Galli troppo forte: la Virtus perde  partita e Coppa 

S. Giovanni V 75

Virtus Cagliari 59

Galli S. G. Valdarno : Degiovanni 20, Rossini 11, Policari 6, Conde 4, De Cassan, Rinaldi, Lazzaro ne, Sposato ne, Mioni 10, Stroscio 8, Ferreira 7, Amatori 9. All. Garcia

Sardegna Marmi Cagliari : Naczk 8, Peric 6, Valtcheva 6, Trozzola 13, El Habbab 21, Vargiu, Gallus, Casasola ne, Pellegrini Bettoli 3, Anedda 2. All. Staico

Parziali : 19-11; 42-27; 60-47

I canestri di El Habbab non bastano alla Virtus Cagliari, che esordisce nel 2025 con un ko in casa della corazzata San Giovanni Valdarno (75-59 il finale).

Prive dell’infortunata Cadoni, le ragazze di coach Staico hanno lottato a viso aperto fino alla metà del secondo quarto, quando una grandinata di triple ha permesso alle padrone di casa di guadagnare un solido margine di vantaggio.

La sconfitta (quinta in stagione) fa tramontare definitivamente le chance di qualificazione alla Coppa Italia di Serie A2, ma i 16 punti conquistati al giro di boa rappresentano comunque un bottino lusinghiero per la Sardegna Marmi, che potrà affrontare il girone di ritorno con la salvezza praticamente già in tasca.

La cronaca

Complice un viaggio sofferto (la palla a due è slittata di 20 minuti per il ritardo nel trasferimento dall’aeroporto di Fiumicino), la Virtus parte male in difesa e incassa subito un break di 8-0. Il primo centro arriva dopo quasi 4’ con El Habbab, poi le cagliaritane si scuotono e accorciano anche sul -3, ma le padrone di casa si ritrovano immediatamente e chiudono sul nuovo +8 al 10’. In avvio di secondo quarto Ferreira regala alle sue la doppia cifra di vantaggio, ma le cagliaritane replicano subito con un contro break di 5 punti. L’inerzia, però, pende sempre dalla parte di Valdarno, che scatena le sue bocche da fuoco Degiovanni e Rossini e mette in piedi un break di 14-0 che consente di toccare anche il +21.

Nel secondo tempo la Virtus ci riprova con coraggio e, diversificando le soluzioni offensive, accorcia il gap fino al -11 grazie a Valtcheva. Rossini e Stroscio, però, allontanano prontamente la minaccia, e nell’ultimo quarto le toscane possono limitarsi all’ordinaria amministrazione.



