Gallerie-trappola sulla 131 dcn 

Ponte di Ferragosto con tanti feriti sulle strade della Baronia e con pesanti disagi alla circolazione sulla Statale 131 Dcn. In due distinti incidenti verificati nelle gallerie di Siniscola sud e in quella di S’Iscala, all’altezza di altrettanti cantieri aperti ormai da quasi due anni, cinque persone sono finite in ospedale.

Impatto frontale

L’incidente più grave si è verificato ieri nel tunnel di Siniscola: a scontrarsi frontalmente una Toyota Aygo occupata da una giovane coppia di tedeschi e una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due ragazzi di Orgosolo. Erano circa le 10.30 quando è scattato l’allarme; ad avere la peggio i due conducenti, entrambi rimasti incastrati tra le lamiere.

La Panda, alla cui guida c’era uno dei giovani barbaricini, il più grave tra tutte le persone coinvolte, si è anche ribalta su un fianco. Per estrarre i due ragazzi imprigionati tra le lamiere contorte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Siniscola, che hanno lavorato a lungo per poterli consegnare alle cure dei medici del 118, intervenuti insieme alla Polstrada. Il ragazzo di Orgosolo è stato trasportato dall’elicottero dell’Areus all’ospedale civile di Sassari dove si trova ricoverato; le sue condizioni appaiono gravi anche se sembra non corra pericolo di vita. Anche gli altri feriti, caricati a bordo delle autoambulanze di Budoni Soccorso e della medicalizzata del 118 di Siniscola, sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia; per loro diverse contusioni di lieve entità. Nell’incidente è rimasta coinvolta, fortunatamente in maniere lieve, anche il conducente di una Ford S-Max.

Traffico in tilt

Per consentire le operazioni di soccorso il tunnel sulla Statale 131 Dcn, che a causa degli infiniti lavori di manutenzione è a doppio senso di marcia, è stato chiuso al traffico e in pochi minuti in entrambe le direzioni si sono formate lunghissime code di mezzi.

Il traffico è stato in parte decongestionato grazie all’intervento della Polstrada di Siniscola, Nuoro e Bitti, che hanno deviato la viabilità su strade alternative, dando la possibilità alle auto di uscire dalle quattro corsie facendo un breve tratto di strada contromano. Solo dopo le 13 la direttrice che collega Nuoro a Olbia a ripreso a scorrere regolarmente.

Altro incidente

Identica situazione si è vissuta la sera di Ferragosto nella galleria di S’Iscala, qualche chilometro più avanti verso Olbia: nel tamponamento a catena sono rimaste coinvolte quattro auto e una moto con un ferito per fortuna non grave. L’incidente, avvenuto nel mezzo di un altro cantiere, ha provocato fortissimi rallentamenti alla circolazione con il tunnel che è rimasto chiuso al traffico per oltre due ore.

