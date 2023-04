Gallerie da rifare, tre anni di lavori sulla 131 Dcn 

Ventotto milioni di euro. È questa la somma stanziata dall’Anas per rifare completamente la galleria di Sedilo sulla strada statale 131 Diramazione centrale nuorese a due passi dalla corte di San Costantino dove si svolge l’Ardia. I lavori serviranno per riqualificare la galleria, renderla più sicura, moderna e al passo con i tempi: inizieranno nel 2024 e, per tre anni, la circolazione stradale in direzione Nuoro-Olbia e Abbasanta-Cagliari dovrà essere gioco forza rivoluzionata.

Il Comune

«L’Anas ha già contattato il nostro ufficio tecnico - fa sapere il sindaco di Sedilo Salvatore Pes - per dare il via ad una serie di incontri che serviranno a stabilire un crono programma sulle opere stradali di supporto che devono essere realizzate, considerato che il traffico leggero e pesante saranno dirottati proprio nel territorio circostante la galleria. Ci saranno ovviamente dei naturali disagi – evidenzia Pes - ma altri aspetti positivi per il futuro non sono da sottovalutare. La realizzazione di un’opera così importante, permetterà di avere successivamente una serie di infrastrutture stradali, utilissime per Sedilo ma non solo, anche dopo che i lavori saranno portati a termine».

Cantiere aperto

E intanto sembrano esserci buone notizie per la riapertura della doppia corsia sempre sulla 131 Dcn nel tratto di strada in territorio di Sedilo, dove oggi si viaggia solo su una carreggiata a causa delle opere di consolidamento della strada che vanno avanti da tempo. «Dopo l’approvazione di una variante - evidenzia ancora il sindaco Pes - sono ritornati al lavoro gli operai per realizzare le opere necessarie in seguito allo smottamento nel costone che fiancheggia la strada a due passi dallo svincolo per il Santuario di Santu Antinu, che aveva determinato da parte dell’Anas, la chiusura di una corsia. Mi è stato assicurato che i lavori si concluderanno entro pochi mesi».