Gallerie chiuse, un supplizio per i pazienti  

La galleria di Correboi per il momento non chiuderà e di certo non prima della conclusione dei lavori sulla galleria Arexini, sulla 125 all’altezza di Muravera. Lo assicura l’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Antonio Piu, precisando come «non è stata annunciata né dall’Assessorato, né da Anas la chiusura della galleria Correboi e attualmente non risulta nessuna programmazione di interruzione parziale o totale della circolazione in quel tratto, essendo l'intervento ancora in fase di progettazione». Sull’attuale e sul possibile ulteriore isolamento che incombe sull’Ogliastra lancia l’allarme il direttore dell’ospedale di Lanusei Luigi Ferrai che scrive all’assessore e alla presidente Todde. «Il tempestivo trasferimento dei pazienti verso centri di riferimento è cruciale per la loro sopravvivenza. La chiusura delle strade comporta un allungamento dei tempi di soccorso e trasporto, con ritardi di diagnosi e trattamento. Un’ambulanza rallentata da deviazioni e percorsi più lunghi equivale a una condanna per chi è in emergenza». Il pensiero corre alle future mamme, costrette ad essere trasportate lontano da casa «aumenta esponenzialmente il pericolo di complicanze, parti in ambulanza e, nel peggiore dei casi, ad esiti drammatici».

RIPRODUZIONE RISERVATA