«Gallerie chiuse? Niente caos» 

«In quei giorni il Comune e il comando di polizia locale rafforzeranno il controllo e la verifica sulle vie interessate dal traffico veicolare, chiediamo pazienza a tutti, nuoresi e non». A dirlo è il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, in previsione della chiusura per quattro giorni, a partire da lunedì, della galleria di Pratosardo, traforo che permette a chi arriva dall’Ogliastra lungo la statale 389, di raggiungere la 131 dcn senza entrare in città. Il traffico aumenterà, con mezzi pesanti nelle strade urbane, e Soddu invita al maggior uso dei mezzi pubblici.

Il piano

La chiusura per la posa del nuovo asfalto «è una necessità operativa, dopo anni di strade dissestate abbiamo asfaltato tutta la circonvallazione e ora chiuderemo la galleria di Pratosardo perché per una questione di sicurezza il manto va steso tutto in una volta. Per cercare di rendere meno pesanti i disagi a chi usa l’auto aumenteremo le pattuglie della polizia locale, soprattutto nelle ore di punta, e le verifiche». Maggior attenzione quindi all’ingresso di viale Segni e Pratosardo, da una parte, e dall’altra in viale Sardegna che diventeranno gli accessi principali alla città, per via della chiusura anche della galleria di Mughina.

Le alternative

I consigli in quei giorni per chi arriva a Nuoro nella ore di punta la mattina dalle 7 alle 8 e nel primo pomeriggio in uscita dalla città dalle 13 alle 13 e 30, sono quelle di utilizzare ingressi alternativi, come la vecchia strada per la Solitudine, per chi è diretto verso la Gallura e l’alta Baronia. Aiuterà a ridistribuire in maniera intelligente il traffico, oppure il consiglio è quello di avitare le ore di punta.