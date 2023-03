Gallerie chiuse: città assediata 

Una, la galleria di Pratosardo, chiude lunedì prossimo per rifare l’asfalto, e rimarrà off-limits alle auto per tutta la settimana sino alle 18 di venerdì 24 marzo. L’altra, la galleria di Mughina, è chiusa da 14 mesi e per ora non si sa se e nemmeno quando riaprirà. Forse ci vorranno anni. Dopo le lesioni che sarebbero comparse nella volta del traforo e che hanno costretto il Comune ad avviare dei lavori approfonditi, sui social gira un video inquietante che mostra una crepa sulla volta. Sarebbe stato fatto da un operaio nella galleria di Mughina. Sull’autenticità il Comune è prudente e l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu non si sbilancia: «Non sappiamo ancora nulla, è arrivata una relazione della ditta incaricata. Attendiamo che gli uffici la esaminino».

Una, la galleria di Pratosardo, chiude lunedì prossimo per rifare l’asfalto, e rimarrà off-limits alle auto per tutta la settimana sino alle 18 di venerdì 24 marzo. L’altra, la galleria di Mughina, è chiusa da 14 mesi e per ora non si sa se e nemmeno quando riaprirà. Forse ci vorranno anni. Dopo le lesioni che sarebbero comparse nella volta del traforo e che hanno costretto il Comune ad avviare dei lavori approfonditi, sui social gira un video inquietante che mostra una crepa sulla volta. Sarebbe stato fatto da un operaio nella galleria di Mughina. Sull’autenticità il Comune è prudente e l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu non si sbilancia: «Non sappiamo ancora nulla, è arrivata una relazione della ditta incaricata. Attendiamo che gli uffici la esaminino».

Mughina che futuro

Certo se il video fosse autentico, la situazione sarebbe complicata, perché mostra una porzione di cemento che è la metà di quella che ci sarebbe dovuta essere. Sulla volta della galleria sono state fatti anche dei carotaggi. La certezza sulle condizioni di salute del tunnel per ora è quella dell’ufficialità data dal dirigente, quindi un tecnico, del Comune, l’ingegnere Tiziana Mossone che spiega: «L’indagine è stata necessaria perché durante i lavori la ditta incaricata della ristrutturazione aveva avuto dei segnali da approfondire. Sono stati fatti dei carotaggi per avere una sorta di radiografia della struttura, attendiamo di conoscere le risultanze. Sul punto c’è anche l’interrogazione di un consigliere comunale».

A chiedere lumi sullo stato della galleria, e sul ponte di Coorte chiuso da novembre, erano stati Angelo Arcadu e Fabrizio Melis.

Prudenza

Prudenza è la parola d’ordine di Beccu: «Sono un avvocato, non un tecnico – mette le mani avanti – la relazione è allo studio del nostro ingegnere strutturista. Io ho partecipato a un sopralluogo. Sono problemi che non ho visto ad occhio nudo, ma un conto è quel che vede un avvocato, un conto è ciò che apprezza un ingegnere. Attendiamo senza creare allarmismi, se non sono lesioni importanti per rimarginarle potrebbero bastare le finanze che abbiamo a disposizione, altrimenti serviranno milioni».

I difetti strutturali sarebbero importanti e vanno indagati ulteriormente, quantificati e riparati con congruo finanziamento.

Incubo strade

All'enorme problema Mughina, si aggiunge quello della galleria di Prato Sardo che da lunedì sarà chiusa al traffico per un nuovo manto stradale. «I lavori -spiega Beccu - rientrano nel programma regionale per cui sono stati stanziati 1,65 milioni di euro». Per questo è stato emanato il divieto di circolazione per tutti i veicoli. Chi arriverà dalla strada statale 131 dovrà entrare per forza in città per dirigersi in Ogliastra, chi è diretto in Baronia attraversarla tutta, mentre chi arriva dall’Ogliastra dalla 389, per andare verso i porti o gli aeroporti di Olbia o Cagliari, potrà passare solo in una strada: viale Sardegna

