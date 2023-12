Galleria, stanziati i fondi regionali 

Ha dato appuntamento a un territorio. Dalla sua Nuoro, in un gremito auditorium del museo etnografico, Pierluigi Saiu ha deciso di raccontare il suo anno da assessore regionale dei Lavori pubblici. E fatto capire le intenzioni, con la sua candidatura alle prossime regionali. «Abbiamo fatto tanto in questi mesi - ha detto -. Dopo aver riaperto al traffico il ponte di Oloè, sulla Oliena-Dorgali, dobbiamo restituire alla città di Nuoro la galleria di Mughina. Nella variazione di bilancio approvata giovedì scorso, sono stati stanziati 10 milioni di euro. Poi, l’altro obiettivo è l’Einstein Telescope, la più grande infrastruttura scientifica europea».

Partecipazione

Dal capoluogo barbaricino Saiu ha rotto gli indugi. La campagna elettorale entra ufficialmente nel vivo, ma dal colle di Sant’Onofrio sono arrivati parecchi spunti di riflessione e note liete per il centro dell’Isola. Non solo una passerella celebrativa, un elenco di opere pubbliche a favore di taccuini, microfoni e telecamere. «A Oloè abbiamo sperimentato un modello che ha funzionato, attraverso il coinvolgimento della Ois, la società interna della Regione che fa capo all’assessorato dei Lavori pubblici - spiega l’assessore regionale nuorese -. Quello stesso modello lo utilizzeremo anche per i lavori di messa in sicurezza della galleria di Mughina: sarà proprio la società Opere e infrastrutture della Sardegna a seguire la progettazione e l’intervento». Saiu aggiunge: «In tema di viabilità comunale è stato poi finanziato lo scorrimento della graduatoria 2023 con nuove risorse. Questo consentirà di finanziare interventi per mezzo milione di euro che, sommati agli altri contenuti nella tabella della variazione, porteranno a quasi un milione il totale delle risorse destinate al capoluogo barbaricino per le strade all’interno del centro abitato».

Nuoro e provincia

Dall’incontro allestito al museo etnografico nella serata di venerdì, a cui ha partecipato anche il vicepremier Matteo Salvini in videoconferenza, sono arrivate buone notizie pure per altri lavori di grande interesse per il territorio. «Per la diga di Cumbidanovu, a Orgosolo, è imminente la riapertura del cantiere ed è già stata finanziata anche la progettazione delle altre opere connesse all’invaso, per un investimento totale che supererà i 270 milioni di euro - dice Pierluigi Saiu -. Inoltre, abbiamo sbloccato alcune opere fondamentali sulla viabilità di montagna, programmando le risorse per la Cossatzu-Tascusì e finanziando interventi per altri 4 milioni in questa variazione di bilancio». Centri montani ma non solo. «In Baronia è previsto un finanziamento per una nuova rotatoria sulla provinciale 25 in direzione Galtellì, il nuovo ponte, la nuova viabilità di Orosei con il finanziamento integrale della variante cave e le risorse per la strada provinciale Irgoli-Capo Comino. Sempre in tema di viabilità, fondamentale è poi il finanziamento di 3 milioni di euro per gli interventi sul collegamento viario tra Siniscola e La Caletta».

