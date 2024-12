Galleria, si chiude: traffico dentro il paese 

Chiusura della galleria S’Arrexini da gennaio a metà aprile, col traffico deviato per il centro di Muravera. In cambio l’Anas e la Provincia asfalteranno la via Roma e posizioneranno la cartellonistica. Si è chiuso così il vertice in Prefettura tra Anas, Provincia e Comune di Muravera convocato per trovare una soluzione agli inevitabili disagi che il paese delle arance dovrà subire durante i lavori di messa in sicurezza della galleria sulla statale 125 Var (nuova illuminazione e altri impianti di controllo per un totale di tre milioni di euro). Vertice durante il quale il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha fatto presenti le difficoltà che dovrà affrontare il paese.

Priorità alla sicurezza

«Ho chiesto che lavorassero in notturna – sottolinea Piu – mi hanno risposto che non era fattibile per questioni logistiche e di tempo. Mi hanno dunque detto che la sicurezza viene al primo posto e che la galleria è da chiudere per tre mesi». Sulla sicurezza lo stesso sindaco è d’accordo «ma proprio per questo – aggiunge – ho messo al primo posto la sicurezza di Muravera che verrebbe a mancare nel momento in cui confluisse tutto il traffico tra Cagliari e l’Ogliastra». Da qui le richieste del sindaco: «Prima che inizino i lavori l’Anas e la Provincia sistemino la via Roma, e lo facciano al meglio, non rattoppando le buche. E poi c’è da rifare la segnaletica. Mi hanno assicurato che provvederanno, me lo auguro».

Il nodo dei controlli

C’è poi il problema dei controlli. «Abbiamo solo cinque vigili», rimarca il primo cittadino: «Gli enti preposti si facciano carico del personale per la sicurezza». Non è tutto: «La strada comunale del canale delle acque alte, quella che deve sopportare tutto il traffico in direzione Tortolì, non è idonea per i mezzi pesanti. Qualora ci siano dei cedimenti o degli imprevisti l’Anas si faccia carico degli interventi necessari».

Muravera, insomma, rischia di restare paralizzata dalla mole di traffico. Anche perché, per il momento, non ci sarà alcuna modifica dei sensi di marcia (la via Roma resterà a senso unico). Dall’Anas hanno chiarito che, proprio per limitare i disagi, i lavori si faranno nei primi mesi dell’anno, quelli durante i quali si registra meno traffico sulla 125. Sempre dall’Anas hanno assicurato che si farà il possibile per rispettare le tempistiche e che sì, prima dell’avvio dei lavori, sarà sistemata la via Roma.

Troppo poco per il sindaco Piu: «Sia chiaro – conclude – che come Comune non anticiperemo un euro per la viabilità. Dobbiamo ancora ricevere 25mila euro dalla Provincia per l’asfalto che abbiamo rifatto due anni fa. E sia altrettanto chiaro che, in caso di problemi di sicurezza che potrebbero verificarsi a Muravera a causa del traffico, adotterò tutti i provvedimenti che la legge mi consente di adottare».

Le date probabili

Non c’è ancora una data certa per l’avvio dei lavori ma è presumibile, in base a quanto è emerso nel corso del vertice in Prefettura, che partano subito dopo le feste, attorno al 10 gennaio. Con l’auspicio che terminino prima della Sagra degli Agrumi, in programma il 27 aprile.

