VaiOnline
Mughina
26 settembre 2025 alle 00:30

Galleria, polemica sui fondi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’infrastruttura chiusa da tempo e un nuovo finanziamento da 10 milioni di euro che fa discutere più della galleria stessa. Il caso “Mughina”, accende il dibattito dopo l’annuncio dell’ex assessore regionale, oggi consigliere comunale di opposizione, Pierluigi Saiu: «Il Cipess ha assegnato altri 10 milioni di euro alla Regione per completare gli interventi sulla galleria». Annuncio che ha acceso la polemica. A rispondere è il capogruppo del M5S in Consiglio, Stefano Ferreli, che ha bollato come una “gara all’intestarsi il merito” le dichiarazioni di Saiu. Precisando che i fondi non sono stati assegnati “in autonomia” dal Cipess, ma fanno parte di un fondo di rotazione vincolato della Regione, frutto della trattativa politica della Giunta Todde. «È stata la Regione - afferma - a decidere di destinare i 10 milioni alla galleria. Non è una concessione dello Stato, ma risorse che abbiamo scelto come utilizzare». Attacca poi sul merito delle scelte della Giunta precedente: «I primi 10 milioni erano calcolati con lo “spannometro”». Pronta la replica di Saiu: «I grillini fanno polemica quando non serve. Ferreli sembra già in campagna elettorale. Dopo il finanziamento del 2023 (programmato da me), ci sono voluti quasi due anni perché la Giunta regionale si svegliasse».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 