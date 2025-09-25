Galleria, polemica sui fondi 

Un’infrastruttura chiusa da tempo e un nuovo finanziamento da 10 milioni di euro che fa discutere più della galleria stessa. Il caso “Mughina”, accende il dibattito dopo l’annuncio dell’ex assessore regionale, oggi consigliere comunale di opposizione, Pierluigi Saiu: «Il Cipess ha assegnato altri 10 milioni di euro alla Regione per completare gli interventi sulla galleria». Annuncio che ha acceso la polemica. A rispondere è il capogruppo del M5S in Consiglio, Stefano Ferreli, che ha bollato come una “gara all’intestarsi il merito” le dichiarazioni di Saiu. Precisando che i fondi non sono stati assegnati “in autonomia” dal Cipess, ma fanno parte di un fondo di rotazione vincolato della Regione, frutto della trattativa politica della Giunta Todde. «È stata la Regione - afferma - a decidere di destinare i 10 milioni alla galleria. Non è una concessione dello Stato, ma risorse che abbiamo scelto come utilizzare». Attacca poi sul merito delle scelte della Giunta precedente: «I primi 10 milioni erano calcolati con lo “spannometro”». Pronta la replica di Saiu: «I grillini fanno polemica quando non serve. Ferreli sembra già in campagna elettorale. Dopo il finanziamento del 2023 (programmato da me), ci sono voluti quasi due anni perché la Giunta regionale si svegliasse».

