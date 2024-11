Galleria Omodeo, tunnel del degrado 

Buche e profondi tagli nel pavimento in gomma rappresentano da anni una trappola per i pedoni. Per attraversare la Galleria Omodeo, il tunnel che congiunge le vie Tirso e Canepa, tenere gli occhi ben aperti è la regola principale per scongiurare spiacevoli incidenti. Ma adesso a preoccupare i proprietari degli immobili che si affacciano sul corridoio sono le abbondanti infiltrazioni d’acqua che finiscono dritte nei garage sottostanti. Basta qualche nuvolone ad allertare i residenti: «Piove dentro l’autorimessa - denuncia Antonio Leoni - se non si interviene subito rischiamo di avere seri danni». Dal Comune l’assessore competente ai Lavori pubblici, Simone Prevete, fa sapere che «i lavori partiranno l’anno prossimo».

I disagi

La rassicurazione però sembra non bastare ai residenti. «Ho chiesto all’Amministrazione di potermi muovere privatamente - va avanti Leoni - ma non mi è stato concesso. Esiste una convenzione tra privati e Comune secondo la quale ai primi spetta la manutenzione del soffitto e al secondo quella del calpestio». E in effetti alcuni anni fa il cittadino, a sue spese, aveva affidato ad una ditta la riqualificazione della parte di sua pertinenza, all’ingresso del tunnel in via Tirso. Nel 2020, invece, con un progetto da 16mila 500 euro, l’Amministrazione era intervenuta per mettere in sicurezza il tratto che guarda alla via Canepa, dove si erano verificati alcuni preoccupanti cedimenti di calcinacci. Il progetto prevedeva il rifacimento della porzione di controsoffitto danneggiata e la sistemazione dei lucernari perimetrali carrabili. Da allora nulla più.

I problemi

Il pavimento in linoleum è rimasto nelle stesse condizioni disastrose, con pericolosi squarci che quando piove si gonfiano d’acqua: un rischio per chi attraversa la Galleria e una vera impresa per chi ha problemi di deambulazione. Ma soprattutto una pessima cartolina in pieno centro, peraltro in un tratto molto trafficato sul quale si affacciano numerosi servizi tra cui l’ufficio postale, un istituto di credito, un salone di toelettatura per animali e alcuni esercizi pubblici.

