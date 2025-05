«Galleria, lavori in ritardo a causa di un furto» 

I ritardi dei lavori nella galleria S’Arexini sulla 125 Var sarebbero dovuti a dei furti che si sono verificati tra il 15 e il 16 maggio. A metterlo nero su bianco è l’Anas con l’ultima ordinanza, quella che fa slittare di due settimane la riapertura, appunto, della galleria. Una proroga «a causa dei furti di materiali ed attrezzature – si legge nella nota firmata dal responsabile della struttura territoriale Francesco Ruocco - necessari per l'esecuzione dei lavori, perpetrati in cantiere, nella notte tra il 15 e 16 maggio scorsi, da parte di ignoti, che hanno pregiudicato il regolare andamento degli interventi.

Il colpo

La richiesta della proroga è stata fatta dall’impresa appaltatrice, la “Visco Daniele & Raffaele Snc”. E dunque ecco la nuova ordinanza che indica un ulteriore periodo di chiusura sino al 14 giugno (la riapertura era prevista per le 19 di oggi, 30 maggio).

Secondo quanto riferito dall’Anas il materiale era ben custodito (c’era una recinzione alta due metri) e dunque il furto sarebbe stato compiuto con maestria da qualcuno che probabilmente sapeva come muoversi. Il furto ammonterebbe a qualche decina di migliaia di euro ma – oltre al materiale - avrebbe riguardato anche alcuni strumenti fondamentali per portare a termine il riammodernamento de S’Arexini. Da qui la richiesta di altre due settimane. Al momento la denuncia è contro ignoti, ci sono comunque delle indagini in corso con il cerchio che si starebbe stringendo.

I disagi

Resta il fatto che nel Sarrabus – e per tutti i pendolari tra Cagliari e l’Ogliastra - i disagi dovuti al traffico andranno avanti sino a metà giugno.

«La stagione turistica è iniziata – ha ribadito l’assessore alla Viabilità del Comune di Muravera Fabio Piras - e il traffico di auto e mezzi pesanti tra Cagliari, il Sarrabus e l’Ogliastra risulta sempre più imponente dal momento che ci sono migliaia di auto di vacanzieri».

Le strade urbane, insomma, sono in sofferenza «anzi – ha aggiunto Piras – si vedono chiaramente le prime pericolose criticità dopo mesi di utilizzo incessante, ci auguriamo che non si vada davvero oltre il 15 di giugno, sarebbe insostenibile».

I lavori

La galleria è stata chiusa lo scorso 13 gennaio per «ammodernamento degli impianti di illuminazione e tecnologici». Un intervento da tre milioni e mezzo di euro (poi diventati dodici) che si sarebbe dovuto concludere a metà aprile. Quindi la data del 30 maggio e adesso quella del 15 giugno. Sempre che non accada qualche altro imprevisto, come quello del furto in cantiere a metà maggio.

