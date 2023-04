Galleria di Mughina, apertura vietata 

«Per il completamento dei lavori ho preso un impegno preciso - dice l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu -. Abbiamo lavorato per individuare le risorse necessarie e oggi, con l’assegnazione ufficiale dei fondi e l’individuazione del soggetto attuatore dell’intervento, abbiamo compiuto un passo avanti fondamentale verso la ripresa dei lavori». Opera dalla storia travagliata, nel 2014 la sospensione dei lavori. Poi sulla Cossatzu-Tascusì la Provincia di Nuoro aveva portato avanti solo piccoli interventi. Pochi mesi fa la svolta. «A novembre ho incontrato l’amministratore straordinario della Provincia, Costantino Tidu - dice Saiu -. Le risorse necessarie al completamento dell’intervento sono state quantificate in 6,2 milioni. Da quel momento abbiamo iniziato una ricognizione delle risorse disponibili e individuato una quota eccedente della dotazione finanziaria di cui alla legge regionale 40 del 2018».

Per i viaggiatori che confidavano nell’imminente riapertura del tunnel sulla circonvallazione sud del capoluogo servirà ancora molta pazienza. Passaggio imprescindibile per gli automobilisti in arrivo da Orgosolo e Oliena, o per quelli diretti in Ogliastra, la galleria di Mughina avrebbe dovuto riaprire al traffico alla fine del 2022, dopo una chiusura di quasi un anno per i lavori di messa in sicurezza. «Abbiamo inviato una richiesta dettagliata alla Regione, ci serve il supporto - spiega Beccu -. I nuovi problemi che sono emersi risalgono agli anni Novanta, alla fase di progettazione del tunnel. Serve un supplemento di indagine, per capire bene la gravità del danno alla volta e come intervenire. Dopodiché, la Regione ci dovrà sostenere con adeguate risorse». Beccu aggiunge: «Nella seconda parte della galleria, verso la zona di Mughina, ci sono diversi “vuoti”. È assolutamente impossibile parlare di riapertura o ipotizzare delle date. La sicurezza viene prima di tutto».

«La galleria di Mughina resterà ancora chiusa, impossibile ipotizzare una riapertura - spiega l’assessore comunale dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu -. La situazione è complessa, chiediamo una mano alla Regione per fare ulteriori indagini. Ci sono gravi problemi strutturali». A Nuoro è notte fonda, se si parla di viabilità. Ai piedi del Gennargentu, invece, sorridono. La strada panoramica Cossatzu-Tascusì, che dal bivio di Aritzo sulla statale 295 conduce alla provinciale 7 e al celebre passo di montagna in territorio di Desulo, sarà ultimata con uno stanziamento di 6,2 milioni di euro, in arrivo da Cagliari.

Disagi a oltranza

Cossatzu-Tascusì

Il traguardo

«Il territorio attendeva da tempo una svolta - conclude Saiu -. Ora è mia intenzione convocare un incontro con i sindaci per discutere i prossimi passaggi. Occorre trovare il modo di lavorare insieme, pensando al bene delle comunità. Dobbiamo rispondere alle esigenze dei cittadini con atti concreti, come stiamo facendo per la Cossatzu-Tascusì».

