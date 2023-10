«Galleria costosa, inutile e dannosa» 

«Costosa, inutile ma soprattutto dannosa per il territorio». Così il sindaco di Bauladu Ignazio Zara definisce la galleria che a breve verrà realizzata da Rete Ferroviaria italiana e Regione. Un progetto del 2017 nei mesi scorsi finanziato con 124 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione che il primo cittadino si è trovato sulla scrivania, ormai approvato, una volta eletto. Vorrebbe fermarlo ma è impossibile: gli operai dell’impresa Manelli sono già al lavoro. Promette però battaglia: «Farò di tutto per evitare che il paese abbia problemi. Mi opporrò con tutte le ordinanze possibili per evitare disagi alla circolazione. A Bauladu non voglio vedere un mezzo pesante».

Il progetto

L’obiettivo, con la realizzazione della galleria lunga circa tre chilometri che partirà da Solarussa per arrivare fino alla parte alta di Bauladu, è quello di velocizzare la linea ferroviaria San Gavino-Sassari-Olbia. La variante consentirà di ridurre i tempi di percorrenza grazie all’innalzamento della velocità massima a 160 chilometri orari, recuperando circa tre minuti. «Ci sarà anche il recupero di tre minuti ma a mio avviso si poteva trovare un’altra soluzione - dice Zara - Come mai nessuno parla di possibili danni all’ambiente? Come mai a nessuno è venuto in mente che scavando potrebbero essere intercettate le falde acquifere? Questa è la mia più grande preoccupazione». Zara ha partecipato solo ad una conferenza di servizi, prima dell’approvazione finale del progetto: «Ormai però era già tutto fatto. Mi sono opposto ma a nulla è servito». Non solo problemi “ambientali”, «Con la galleria è chiaro che scomparirà per sempre la fermata di Bauladu non attiva da anni. Ma magari un giorno, con un riassetto, sarebbe potuta servire per il trasporto delle merci».

Le contestazioni

Alcuni mesi fa aveva contestato il progetto anche l’associazione “Utenti trasporto pubblico”.

Il referente Michele Vacca aveva sottolineato che a fronte di un’enorme spesa e di un risparmio di 3 minuti sui tempi di viaggio, non ci sarebbe stato comunque alcun incremento di corse sui binari ferroviari. E che era vantaggioso a quel punto realizzare il doppio binario da San Gavino a Marrubiu e poi fino a Oristano, senza nessuna galleria. Intervento che era stato sposato anche dal primo cittadino.

