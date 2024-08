Galleria comunale, il fascino di “Bisus” 

Sarà visitabile sino al 3 novembre alla Galleria comunale d’arte “Bisus: la Memoria e l'ombra del tempo”, la personale che l’assessorato alla Cultura e Spettacolo, con la curatela di Olga Scotto Di Vettimo e nell’allestimento di Casa Falconieri, ha voluto dedicare all’artista Gabriella Locci.

La mostra sarà impreziosita dall’appuntamento in programma il prossimo venerdì quando la giornalista e critica d’arte Alessandra Menesini, in collegamento con Olga Scotto Di Vettimo, dialogherà con Gabriella Locci. L’incontro si propone di ripercorrere l’iter professionale di oltre 60 anni dell’artista e raccontare le opere in esposizione. Inoltre, si parlerà del rapporto arte-spazio, artista-pubblico, del rapporto dell’artista con sé stesso, e come avvicinarsi all’arte contemporanea.

Le prime 10 persone che si presenteranno per assistere al dialogo, che si terrà nella Galleria comunale a partire dalle 18, saranno omaggiate dall’artista Gabriella Locci con una piccola opera che fa parte di una performance di 250 pezzi, tutti diversi e unici realizzati con sabbia, cemento, ossidi naturali e sintetici, e vernici acriliche.

Tutto il percorso espositivo che si snoda negli spazi espositivi della Galleria è concepito come un focus sugli ultimi 15 anni di sperimentazione e comprende xilografie, tecniche calcografiche e pitture. Sono le 3 grandi opere che dominano, accolgono visitatori e visitatrici. E a queste si accompagnano opere più piccole, che seguono il filo conduttore della mostra sulla memoria, sul tempo e sulla visionarietà (Bisus). La sala espositiva, apparentemente articolata su 2 spazi, trova la sua unità anche attraverso il pavimento dove un ovale di moquette nera crea la comunicazione.

