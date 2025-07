Galleria comunale, è caccia al tesoro 

Luglio ricco di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli ai Musei civici. Dai laboratori artistici ai reading letterari, dalle visite guidate alle esperienze interdisciplinari.

Domani alla Galleria comunale torna la Caccia al tesoro museale, un’avventura a squadre tra le sale del museo per bambini da 6 a 12 anni. Sabato, oltre alla seconda conferenza d’arte pomeridiana, si terrà una serata di stand-up comedy con Aurelio Sechi, che dopo la visita guidata propone uno spettacolo comico a tema culturale.

Domenica sarà possibile visitare, con una guida esperta, il Palazzo di Città, una delle sedi museali più suggestive, mentre la settimana successiva sarà caratterizzata da una doppia proposta dedicata alla creatività infantile. Mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, infatti, le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni (accompagnati o meno da un adulto) saranno coinvolti nella realizzazione del “Diario dell’Estate 2025”, un percorso artistico e narrativo che si svolgerà nella biblioteca della Galleria. Il 18 si rinnova l’appuntamento con la caccia al tesoro.Sabato 19 il Museo d’Arte Siamese “Cardu” ospita un laboratorio ludico e formativo per i più piccoli. Domenica 20 sarà possibile partecipare alle visite guidate del “Cardu” dedicate alla sua collezione asiatica. Il programma prosegue venerdì 25 con l’ultima caccia al tesoro del mese, seguita sabato 26 da un ulteriore laboratorio per bambini presso la Galleria comunale. Domenica 27, infine, doppio appuntamento con le visite guidate del Museo, per chiudere il mese con un’immersione nella bellezza dell’arte e del patrimonio culturale cittadino.la prenotazione attraverso il sito dei Musei Civici.Per informazioni: 070.6777598 (Galleria comunale) – 070.6776543 (Museo “Cardu”) museicivici@comune.cagliari.it.

