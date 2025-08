Galleria chiusa, vertice in Regione 

Con agosto i lavori pubblici in città si fermano, ma non gli obiettivi da raggiungere nel breve e lungo periodo. A Mughina qualcosa comincia a muoversi, mentre all’anfiteatro De Andrè il termine dei lavori è previsto entro l’anno. Dopo gli ultimi interventi inerenti le strade, la riapertura della piscina di Farcana, il nuovo bando per il mulino Gallisay, i lavori dell’ex artiglieria Loy di viale Sardegna, del centro intermodale e delle case comunali di Monte Gurtei, Nuoro cambia volto con l’auspicio di essere più vivibile per tutti e garantire servizi a lungo assenti o sospesi. Ad elencare le priorità è l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda.

Interventi urgenti

«Innanzitutto intendiamo aderire ai recenti bandi regionali al fine di reperire fondi per la messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi in città, soprattutto nelle zone periferiche - sottolinea l’assessora - con particolare attenzione al decoro urbano e alla cura del verde. La priorità va anche agli interventi sull’edilizia popolare e per rendere la città nuovamente bella e vivibile per tutti. È un aspetto a cui teniamo molto».

Mughina

Il nodo della galleria di Mughina, che pesa sul traffico in arrivo verso la città, sembra sciogliersi a poco a poco. «È in fase di verifica da parte di tecnici esterni il progetto di fattibilità tecnico-economica - spiega Corda -. Una volta approvato, il progetto esecutivo e i lavori passeranno nelle mani della Regione che ha già reperito i 10 milioni di euro aggiuntivi necessari».

Il vertice

Nei giorni scorsi Giulia Corda ha incontrato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu (entrambi esponenti di Avs). Sono orientati verso una collaborazione che possa dare un impulso ulteriore sulla situazione della galleria di Mughina e un monitoraggio costante affinché i lavori vengano terminati nel più beve tempo possibile con la definitiva messa in sicurezza del tunnel che ha riportato problemi strutturali importanti. «Questa è un’opera prioritaria non solo per Nuoro ma per tutta l’Isola», sottolinea Corda. La Regione ha inserito la galleria tra le grandi opere.

L’anfiteatro

Un altro lungo intervento sta per giungere al termine. L’anfiteatro De Andrè potrebbe tornare presto fruibile. Per ora «il termine dei lavori è previsto per fine 2025 e, in concomitanza con la fase di conclusione dei lavori strutturali, verranno avviate, grazie ai fondi stanziati dalla Regione, le opere di maquillage per rendere la struttura accogliente e più sicura», conclude l’assessora.

