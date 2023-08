Galleria chiusa, Regione in soccorso 

I cartelli sono ancora lì: sbarrano la strada, quel tunnel abbonato ai contrattempi. La galleria di Mughina doveva essere riaperta nel novembre 2022, dopo i lunghi lavori di messa in sicurezza. Invece, resterà ancora chiusa per parecchio tempo, per via dei grossi problemi strutturali alla volta evidenziati da una recente indagine. Ecco perché scende in campo la Regione. «Parliamo di un tratto di strada comunale che svolge una funzione fondamentale per decine di migliaia di persone - dice l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu -. Ho già dato la mia disponibilità a lavorare per reperire i finanziamenti che occorrono».

Corsa frenetica

I lavori di messa in sicurezza erano iniziati nel mese di febbraio 2022. La chiusura totale al traffico del tunnel era stata motivata con i corposi interventi da ultimare con oltre 2 milioni di euro di fondi regionali. Lì per lì una seccatura incredibile, innanzitutto per i numerosi automobilisti diretti a Orgosolo e a Oliena, o in arrivo da questi centri, desiderosi di sfruttare la circonvallazione sud del capoluogo, per evitare il traffico cittadino.

Timori confermati

«Purtroppo i sospetti che erano emersi durante l’esecuzione dei lavori, ovvero questi problemi di “sfondellamento” alla copertura del tunnel, sono stati confermati e sono più gravi del previsto - spiega l’assessore comunale dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu -. Ecco perché ci siamo immediatamente mobilitati, prima di tutto per chiedere un supporto per la progettazione dell’intervento. Dopodiché, sapremo l’entità dei lavori che andremo a svolgere. È ovvio che stiamo parlando di lavori corposi. Dunque, è impossibile parlare di date, di riapertura». Beccu precisa: «La sicurezza viene prima di tutto. Anzi, dico di più: per fortuna non ci sono stati incidenti, in questi anni. In alcuni punti la volta della galleria era spessa appena pochi centimetri».

La Regione

«Adesso bisogna concentrarsi sulla galleria di Mughina - assicura Pierluigi Saiu -. Il primo intervento di messa in sicurezza, anche quello finanziato con fondi regionali provenienti dal “mutuo infrastrutture”, prevedeva la realizzazione dei nuovi impianti antincendio e di illuminazione». Saiu promette impegno, va a caccia di ulteriori finanziamenti: «Ho già dato la mia disponibilità a lavorare per reperire i fondi che occorrono. Non sarà più possibile farlo sul “mutuo infrastrutture”, dovrà quindi essere individuato un programma di spesa diverso. Nella proposta di nuova programmazione dei fondi Fsc (Fondi per lo sviluppo e la coesione) ho fatto inserire anche la messa in sicurezza della galleria di Mughina».

L’appuntamento

Si annunciano tempi stretti, vista l’urgenza. «Entro agosto - conclude l’assessore regionale ai Lavori pubblici convocherò un nuovo incontro, insieme al sindaco, per capire quale strada seguire».