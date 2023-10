Galleria chiusa, Regione in campo 

«La buona notizia è che abbiamo già trovato la copertura finanziaria: la Regione si farà carico interamente dei lavori alla galleria di Mughina», afferma l’assessore dei Lavori pubblici, il nuorese Pierluigi Saiu: «Sarà un intervento lungo e complesso. Le stime precise le avremo solo quando sarà presentata la progettazione, ma si parla di un’opera da almeno 10 milioni di euro».

Attesa infinita

I cartelli sbarrano l’ingresso di quel tunnel abbonato alle polemiche e chiuso da quasi due anni. E sebbene sia impossibile ipotizzare una data di riapertura al traffico, per la galleria alle porte di Nuoro qualcosa si muove. «L’affidamento della progettazione dei nuovi lavori di messa in sicurezza è imminente», afferma il vicesindaco, Fabrizio Beccu: «Abbiamo individuato il progettista, e non è stato facile trovare la figura giusta. All’inizio della settimana l’incarico dovrebbe essere formalizzato. Già domani parlerò con il Rup (responsabile unico del procedimento, ndr )». Beccu spiega: «Dopodiché, si partirà immediatamente con la progettazione. La certezza è che servirà ancora tanta pazienza, perché i problemi strutturali che sono stati riscontrati coinvolgono il tunnel nella sua interezza. Va detto che il primo tratto è quello messo peggio, ovvero quello di Mughina».

Caos viabilità

La galleria adagiata lungo la circonvallazione sud del capoluogo doveva essere riaperta nel novembre 2022, dopo i lunghi lavori di messa in sicurezza. Sì, dopo quegli interventi finanziati dalla Regione con risorse provenienti dal “mutuo infrastrutture”, e che prevedevano la realizzazione dei nuovi impianti antincendio e di illuminazione. Invece, una successiva indagine accurata ha svelato grossi problemi strutturali alla volta. «Purtroppo sono emersi dei problemi di “sfondellamento” alla copertura del tunnel, e si sono rivelati più gravi del previsto - ha detto l’assessore comunale dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu -. È assolutamente prematuro quantificare durata e costo dell’intervento. La progettazione servirà anche a questo. Parliamo di una zona molto delicata anche da un punto di vista idrogeologico. La sicurezza viene prima di tutto».

La Regione

Il dialogo sull’asse Nuoro-Cagliari procede spedito. D’altronde, in quella porzione di strada comunale ad alta densità di traffico, fondamentale per tantissimi automobilisti diretti a Orgosolo e Oliena, solo la Regione poteva dare le risposte sperate. E stanziare i tanti milioni di euro necessari per la riapertura del tunnel. «Dopo l’affidamento dell’incarico di progettazione da parte del Comune, posso garantire che faremo la nostra parte - assicura Pierluigi Saiu -. Copriremo interamente l’intervento ma chiediamo che i tempi della progettazione siano contenuti, così da procedere con velocità all’appalto dei lavori». L’assessore regionale conclude: «Per noi è fondamentale lavorare in sinergia con il Comune: dobbiamo riconsegnare quella strada al territorio».

