Galleria chiusa, nuovi fondi per il progetto 

Le soluzioni progettuali iniziali, ipotizzate per il recupero strutturale e la messa a norma della galleria di Mughina, dovranno essere modificate e verrà superato in maniera significativa l’importo stimato per i lavori di 10 milioni di euro.

È quanto emerge dal vertice tenuto una settimana fa nell’assessorato ai Lavori pubblici delle Regione alle presenza del comune di Nuoro e delle parti interessate. Nell’incontro sono state evidenziare le problematiche riscontrate e illustrate le possibili soluzioni.

È emersa soprattutto la necessità di modificare il progetto iniziale, con risorse aggiuntive di poco inferiori ai 70 mila euro. Insomma, la situazione della galleria di Mughina è sempre più complicata, quasi una maledizione. Il tunnel è chiuso dal 2022, quando durante i lavori di ammodernamento si è notato l’alto rischio crolli a causa soprattutto delle forti lesioni nella volta dove lo spessore del cemento armato in alcuni punti era addirittura inferiore ai pochi centimetri.

Vennero così avviate le indagini geologiche e a dicembre 2024 era stato annunciato un nuovo passo in avanti con un accordo tra Comune e Regione per accelerare i tempi. Ma ecco spuntare l’ennesima complicazione e la necessità di modificare il progetto iniziale.

