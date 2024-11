«Galleria chiusa? No, basta lavorare di notte» 

«Il primo pensiero è stato: finalmente, Muravera avrà una bella botta di vitalità. Poi invece si capisce che potrebbero esserci dei seri problemi di viabilità e sicurezza». È il sentimento contrastante di Stefano Boi, commerciante di vini ed ex presidente della squadra di calcio, e di gran parte dei muraveresi in seguito alla comunicazione da parte dell’Anas della chiusura della galleria “S’Arreixini” per (almeno) tre mesi, probabilmente da gennaio a marzo. Chiusura che significa deviazione del traffico nel centro di Muravera, come accadeva sino a venti anni fa. Ma adesso la situazione è diversa: «Il paese - sottolinea con forza il sindaco Salvatore Piu - per questioni di sicurezza non è in grado di sopportare la mole di traffico che transita tra Cagliari e l’Ogliastra, in particolare quello pesante. Non vogliono fare i lavori a senso unico alternato? Lavorino di notte».

La proposta

Il lavoro in notturna viene suggerito anche da Giorgio Congiu, storico farmacista del paese: «Come succede in altre parti d’Italia - ricorda - per limitare i disagi si lavora dalle 21 alle 6 del mattino. Il paese non può reggere tutto quel traffico». Congiu aggiunge che «è vero, si venderebbe qualche caffè in più ma rendiamoci anche conto che non ci sono spazi per la sosta delle auto. Il risultato sarebbe solo una serie di ingorghi».

Il dibattito

Manuel Canu, uno dei titolari del bar Domus Aurea è d’accordo solo in parte: «Il traffico pesante in effetti è un problema - spiega - si trovino soluzioni per un passaggio sicuro. D’altra parte credo sia un’opportunità ricevere di nuovo i pendolari tra Cagliari e Tortolì. In tanti in questi venti anni si sono dimenticati di Muravera e dunque se sono costretti a passarci in qualche modo la riscoprono».

Paolo Congiu, originario di Villasalto e infermiere al San Marcellino, invita le istituzioni a trovare un accordo: «Il primo passo a mio avviso - dice - è l’insediamento di un tavolo tecnico tra gli enti coinvolti per valutare se la viabilità del Comune di Muravera, che è cambiata rispetto a venti anni fa, possa reggere questa quantità di traffico. Una cosa è certa, la tempistica è fondamentale». L’auspicio cioè «è che si faccia in modo - aggiunge - di riaprire la galleria già per la sagra degli agrumi, a fine aprile. Sarebbe inconcepibile fare questi lavori nel periodo estivo».

Il comitato

Forti voci di disappunto arrivano da Villaputzu, già messo a dura prova dalla chiusura del ponte: «Impensabile - sottolinea Antonio Congiu, presidente del comitato per il nuovo ponte - chiudere la galleria senza prima riaprire il ponte. Si portino prima a termine i lavori già iniziati, Villaputzu sta già pagando un prezzo altissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA