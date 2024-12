«Galleria chiusa, forti disagi» 

«Con la chiusura della galleria per tre mesi ci saranno gravi disagi anche sul territorio di San Vito e dunque Anas, Regione e Provincia intervengano per limitare i danni». A chiederlo il sindaco Marco Antonio Siddi dal momento che – forse per una svista – gli amministratori comunali di San Vito non sono stati invitati al vertice in Prefettura dello scorso martedì convocato in particolare per limitare i disagi che si verificheranno a Muravera in seguito alla chiusura della galleria S’Arrexini (presenti il sindaco Piu, l’assessore Lai e l’ingegnere capo Alterio).

Il traffico infatti sarà dirottato nel centro del paese delle arance con prevedibili ingorghi. Le auto però dovranno obbligatoriamente transitare anche per il villaggio di San Priamo. «Ho scritto tre volte alla Provincia – ha detto Siddi - si intervenga per mettere in sicurezza la strada che passa per San Priamo prima dell’avvio dei lavori. Non si può deviare il traffico lì e lasciare la vecchia 125 in quelle condizioni».

La galleria, tra l’altro, si trova (in parte) in territorio di San Vito così come l’Eni Caffè, il bar-distributore che potrebbe essere costretto a chiudere per l’intera durata dei lavori. (g. a.)

