Galleria chiusa, esplode la protesta 

Di fronte alla galleria di Mughina ancora chiusa, i cittadini di Nuoro, Oliena, Orgosolo si uniscono per dire basta e sollecitare una svolta che consenta lavori e riapertura in sicurezza di un tunnel importante per l’accesso alla città. Un comitato spontaneo vuole fare sentire la sua voce esternando i disagi che vanno avanti da tempo.

La rabbia

Bastiano Puligheddu, titolare di un negozio a Oliena, parla a nome di imprenditori e attivisti. «Il comitato è nato in modo spontaneo, è apolitico», premette. Mette sotto accusa, però, la politica che non ha risolto ancora la situazione della galleria. «Tocca ai cittadini rimboccarsi le maniche, almeno per svegliare le menti con l’obiettivo di riaprire la galleria, ma non solo - sostiene -. I problemi abbracciano un territorio intero: dalla viabilità nei piccoli e grandi centri, sino alla sanità o all’imprenditoria». Puligheddu punta l’indice sulla situazione che penalizza tutti. «Sembriamo obbligati a non viverci la nostra terra», protesta. «Se chiudono le strade è finita, anche perché quelle percorribili sono disastrate», insiste.

L’iniziativa

Il comitato “Mughina” è nato in modo spontaneo nel giro di un mese o poco più, da vari gruppi di cittadini e imprenditori che si sono uniti prima sui social, poi nei paesi e a Nuoro, per discutere dei problemi di ogni giorno, soprattutto in merito alla viabilità che incide anche sul trasporto delle merci. Insieme, hanno ragionato e hanno deciso di far sentire la loro protesta.

Il nodo

Per sistemare la galleria sono già stati stanziati dieci milioni di euro.

I problemi che affliggono il tunnel sono molteplici, a partire da una volta troppo sottile e di conseguenza poco robusta. Chiusa dal 2022, divenne nel 2013 uno dei luoghi simbolo del passaggio del ciclone Cleopatra dove diversi veicoli rimasero intrappolati durante l’alluvione. Nove anni dopo, il tunnel venne chiuso perché durante i lavori di ammodernamento si è notato l’alto rischio crolli a causa soprattutto delle forti lesioni nella volta. Vennero poi concluse le indagini geologiche e così a dicembre 2024 si era annunciato un nuovo passo in avanti con un accordo tra Comune e Regione per accelerare i tempi. Sarà la società in house Ois ad occuparsi dei prossimi passaggi, progettazione esecutiva e lavori, fino alla riapertura. A distanza di oltre un mese, la battaglia continua. Nel mentre, il Presidio turistico nuorese con il presidente Alessandro Melis è pronto a organizzare un’assemblea assieme al comitato per dibattere sulla vicenda.

