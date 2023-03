Galleria chiusa: è il caos 

«Con la chiusura contemporanea delle gallerie di Pratosardo e di Mughina non ci sarà caos» aveva sentenziato il sindaco di Nuoro con delega all’assessorato alle Polizia municipale Andrea Soddu. In città ieri le cose sono andate benino, a parte gli orari di punta. Ma di mattina agli ingressi della città i problemi maggiori erano di sicurezza stradale. Decine di automobilisti e camionisti infuriati, costretti dall’assenza di segnalazione a un tragitto alternativo per la chiusura della gallerie di Pratosardo (sino alle 12 solo in direzione Ogliastra) costretti a pericolose inversioni di marcia perché privi di alternative. Chi ha voluto rispettare il codice della strada è stato costretto ad arrivare sino al bivio per Macomer o dall’altra parte a Marreri per invertire la marcia.

La chiusura

Lo stop alle auto è stato annunciato dell’amministrazione comunale giovedì sui social, dove si parlava della nuova bitumazione della galleria di Pratosardo, che segue il nuovo manto stradale steso nella circonvallazione nei mesi scorsi. Un mix esplosivo perché da mesi è chiusa anche la galleria di Mughina, dove il consigliere Fabrizio Melis sollecita un sopralluogo della commissione Lavori pubblici. Puntuale ieri mattina gli operai alle 7 hanno posizionatii cartelli di divieto d’accesso nelle rampe per chi arrivava dalla 131 dcn e per chi dalla città andava verso la statale 389 per l’Ogliastra. Ma nessuno ha indicato l’interruzione prima. Nessuna segnalazione e nessuna alternativa. La galleria, di mattina, è rimasta percorribile solo senso di marcia opposto, con gli operai che segnalavano le macchine operatrici in movimento.

Abbandonati a se stessi

Con la chiusura della galleria di Pratosardo gli automobilisti nuoresi sono costretti a rischiare una pericolosa inversione a “U” nella più importante uscita della città. La comunicazione dei lavori è inesistente a chi è diretto da Nuoro verso l’Ogliastra o alla statale 389 e si trova improvvisamente la strada sbarrata. Nemmeno l’ombra di una pattuglia delle polizia locale come annunciato dal sindaco. Anzi, anche le forze dell’ordine cascano nel tranello. Una Jeep della polizia fa inversione di marcia. Così anche un'auto della Forestale. «È tutta la mattina che succede, anche i carabinieri l’hanno fatto», raccontano alcuni ambulanti. «La sicurezza è lasciata al caso e alla fortuna».