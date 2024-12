Galleria al buio, adesso si corre ai ripari 

Il Comune di Nuoro scende in campo per ripristinare l'illuminazione della galleria di Pratosardo, nella ss389 alle porte della città. Nel tunnel, da giorni al buio per problemi all’impianto di illuminazione, ieri si sono registrati i primi interventi dei tecnici incaricati. «Dopo le opportune verifiche - spiega il commissario straordinario Giovanni Pirisi - è emerso che si trattava di un problema di tensione all'impianto elettrico, su cui si è intervenuti nelle scorse ore. Auspichiamo che la problematica sia definitivamente risolta nella sicurezza generale di tutti».

A riscontrare disservizi anche le imprese dei trasporti: «È importante che il disservizio venga definitivamente risolto - commenta Alessandro Pittorra, di Pittorra Trasporti - da giorni percorriamo il tunnel al buio, mentre ci rechiamo con i nostri mezzi verso l’Ogliastra. È fondamentale che il Comune trovi una soluzione definitiva.Diversamente si valuti l’affido ad Anas come è stato fatto in altre zone d’Italia». Moderatamente soddisfatta la presidente Anci e sindaca di Fonni Daniela Falconi: «Apprezziamo l'impegno del Commissario Pirisi – dice – e speriamo che tutto si risolva. In questi giorni ho raccolto palesi timori di diversi compaesani in viaggio verso la città e negli snodi della 131 dcn».

RIPRODUZIONE RISERVATA