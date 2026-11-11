Un territorio attraversato dalle fiamme, comunità impegnate a difendere le proprie case, paesaggi trasformati e memorie che rischiano di scomparire insieme ai luoghi che le custodiscono. Sono le storie raccontate dal fotogiornalista spagnolo Brais Lorenzo, vincitore del World Press Photo 2026, che nei giorni scorsi ha incontrato il pubblico al MuA di Sinnai, presentando il progetto “Burned Land”, dedicato agli incendi che hanno devastato la Galizia. All’incontro ha partecipato anche Michela Matta, assessora alle Politiche per l'Ambiente del Comune di Sinnai, per un confronto sulla tutela del territorio e le sfide ambientali condivise da Sardegna e Galizia.

Dal 2011 Lorenzo documenta gli incendi boschivi che colpiscono la Galizia. Un impegno che nel 2025 ha assunto un significato ancora più urgente, quando la regione ha affrontato una delle stagioni di incendi più devastanti della sua storia recente.Da questa esperienza nasce “Burned Land” (Terra bruciata), il reportage premiato al World Press Photo 2026, realizzato per EFE, Revista 5W ed El País. Il progetto documenta gli incendi che hanno distrutto oltre 200mila ettari di Galizia, restituendo la portata di una catastrofe ambientale attraverso le vicende delle persone che l’hanno vissuta.Le foto mostrano uomini e donne che tentano di contrastare le fiamme con i pochi mezzi a disposizione, abitazioni distrutte, paesaggi segnati dalla devastazione. Accanto alla dimensione dell’emergenza emerge una riflessione più ampia sulle cause e sulle conseguenze degli incendi: il cambiamento climatico, lo spopolamento delle aree rurali, le politiche di gestione forestale e la fragilità delle comunità che abitano questi territori.

Il lavoro di Lorenzo supera così i confini della cronaca per diventare una testimonianza sulle trasformazioni ambientali e sociali contemporanee. Le sue immagini interrogano anche la capacità della fotografia di costruire una memoria collettiva, mantenendo viva l'attenzione sulle conseguenze delle catastrofi quando l'emergenza mediatica è ormai terminata.Il racconto della Galizia trova una particolare risonanza in Sardegna, un territorio che conosce a fondo le conseguenze degli incendi e nel quale la tutela del paesaggio, lo spopolamento delle aree interne e la gestione del patrimonio ambientale rappresentano questioni centrali.

«L’appuntamento – spiega Valerio Deidda, responsabile della gestione del MuA – si inserisce nel programma culturale della World Press Photo Exhibition 2026, ospitata al MuA. Dopo gli incontri con Pablo Piovano e Sanna Sjöswärd, la presenza di Brais Lorenzo ha rappresentato un ulteriore occasione di confronto diretto con i protagonisti della fotografia documentaria contemporanea. Un percorso attraverso il quale il MuA ha voluto accompagnare la mostra con momenti di approfondimento e dialogo, offrendo al pubblico gli strumenti per comprendere non soltanto le immagini, ma anche le storie, le scelte e le responsabilità che ne accompagnano la realizzazione».

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